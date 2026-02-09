Перевод родственникам за границу — сколько денег можно отправить за месяц в 2026 году

Человек заходит в Приват24. Фото: Новини.LIVE

Во время военного положения в Украине действуют специальные правила относительно международных денежных переводов. Они предусматривают ограничения как на страны, куда можно отправлять средства, так и на суммы таких переводов.

О том, какую сумму можно отправить за границу в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.

В какие страны нельзя отправлять деньги в 2026 году

По информации "ПриватБанка", переводы из Украины полностью запрещены в Российскую Федерацию. Также средства нельзя отправлять в такие страны:

Иран;

Ирак;

Кубу;

Сирию;

Беларусь;

Северная Корея.

Кроме того, финансовые операции не проводятся с территориями, которые не признаются на международном уровне. Среди них:

Косово. Абхазия. Южная Осетия. Приднестровский регион. Автономная Республика Крым. Турецкая Республика Северного Кипра.

В какие страны украинцы не могут отправлять деньги. Фото: Скриншот/ПриватБанк

В банке также предостерегают, что даже в некоторые разрешенные страны переводы могут не зачисляться из-за внутренних финансовых ограничений. Это может касаться, в частности, Японии, Канады, США и Индии.

Какую максимальную сумму можно отправить в остальные страны

Что касается лимитов, украинцы могут ежемесячно переводить на зарубежную банковскую карту другого лица до 100 тысяч гривен. Если перевод осуществляется в иностранной валюте, его сумма не должна превышать этот лимит в гривневом эквиваленте.

Сколько наличных можно вывозить за границу в 2026 году

Национальный банк Украины объяснил правила вывоза наличных за границу. Закон позволяет физическим лицам вывозить любую сумму средств, однако без таможенного декларирования действует ограничение.

Так, резиденты Украины могут пересекать границу с наличными на сумму до 10 тысяч евро или эквивалент этой суммы в другой валюте. В таком случае не нужно заполнять таможенную декларацию или подтверждать происхождение средств.

