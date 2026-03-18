Через підозрілу поведінку клієнта банк може почати перевірку рахунків

Банківське відділення в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українські банки не розкривають інформацію про точні критерії фінмоніторингу, аби недобросовісні громадяни не вигадували способи їх обійти. Як відомо, увагу контролюючих органів привертають підозрілі операції на рахунках. Водночас індикатори такої підозрілості не є таємницею.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Національного банку № 65.

Тригери фінансового моніторингу

Не варто думати, що фінмоніторинг загрожує тільки у випадку переказів на великі суми. Підозрілі операції клієнтів банків набагато частіше привертають увагу і можуть спровокувати перевірки. НБУ навіть затвердив індикатори ризиковості, аби пришвидшити реагування на потенційні проблеми.

Всі ознаки підозрілості грошових операцій описані в постанові регулятора "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу". Серед довгого списку індикаторів цікавість викликає поведінковий кластер. Два інші головні блоки пов’язані безпосередньо з переказами і готівкою.

Поведінкові ознаки підозрілих операцій

Цей блок включає 23 індикатори діяльності та поведінки, які можуть вказувати на підозрілі фінансові операції. Якщо банк виявить кілька таких ознак, фінмоніторинг не забариться. Ось найтиповіші приклади, що не варто робити клієнтам банківських установ:

нервувати без причини, поводитися нетипово під час обслуговування;

відмовляти в наданні документів чи інформації, потрібних для вжиття заходів належної перевірки;

цікавитися лімітами, зокрема сумами переказів, які не спровокують перевірки;

скасовувати платежі після запиту документів;

наполягати на терміновому нетиповому платежі;

давати рахунок у користування сторонній особі;

постійно уникати особистого контакту з працівниками фінустанови (відвідування банку);

наполягати на обслуговуванні в одного конкретного співробітника, припиняючи здійснення операцій на період його відсутності.

Ці та інші індикатори, що містяться в постанові НБУ, вказують на потенційні ризики. Наприклад, відсутність законного обґрунтування походження коштів, намагання обійти процедуру фінмоніторингу, спробу дроблення бізнесу тощо. Поведінкові маркери клієнтів регулярно фіксуються банками, і я разі виникнення підозри може відбутися блокування рахунку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні можуть створити Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Це норма законопроєкту № 14327, який вважається останнім технічним кроком для входження в SEPA.

Також ми писали, що українці можуть потрапити під фінансовий моніторинг і втратити доступ до рахунку через підозрілі/нетипові операції. Найвищий ризик перевірок — в разі наявності транзакцій на великі суми.

Часті запитання

Які перекази підпадають під фінмоніторинг в Україні?

При перевищенні допустимого ліміту переказів українці можуть спровокувати фінансовий моніторинг. Якщо отримати на картку чи відправити іншій особі понад 400 000 грн/міс., ймовірність перевірки майже гарантована. Для переказів від 30 000 до 400 000 грн/міс. ризик середній, для сум до 30 000 грн/міс. — низький.

Які операції підлягають фінансовому моніторингу в Україні?

Деякі транзакції здатні викликати підозри банку і спровокувати перевірки. Під фінансовий моніторинг найчастіше потрапляють випадки різкого збільшення обороту за короткий проміжок часу, великої кількості P2P-переказів між фізичними особами, отримання виплат від казино, торгівлі криптовалютою через P2P-платформи, використання особистих карток для бізнесу тощо.