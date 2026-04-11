Штрафы за моббинг в Украине: сколько придется заплатить обидчикам в апреле

В Украине работодателям и сотрудникам грозят штрафы за нарушение трудовых прав. В частности административная и в определенных случаях уголовная ответственность предусмотрена за моббинг. Это систематические, то есть повторяющиеся, умышленные действия или безответственность, направленные на унижение подчиненного/коллеги.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 173.5 Кодекса об административных правонарушениях.

Как штрафуют за моббинг в Украине

Если человек проявляет на работе любые действия, которые наносят вред деловой репутации другого человека, психологическое или экономическое давление, создают враждебную и оскорбительную атмосферу — это квалифицируется как моббинг и считается серьезным нарушением трудового законодательства.

Финансовая ответственность прописана в статье 173.5 КУоАП. По состоянию на апрель 2026 года за моббинг грозит:

штраф от 850 до 1 700 грн, или общественные работы на срок от 20 до 30 часов;

штраф от 1 700 до 3 400 грн, или общественные работы от 30 до 40 часов — для ФЛП и должностных лиц.

Если нарушение произошло повторно после привлечения к ответственности или в случае унижения работника группой лиц, применяют такие меры воздействия:

штраф от 1 700 до 3 400 грн, или общественные работы от 30 до 50 часов;

штраф от 3 400 до 6 800 грн, или общественные работы на срок от 40 до 60 часов — для ФЛП и должностных лиц.

Отметим, моббинг не считается уголовным правонарушением, однако в некоторых случаях его последствия или способ реализации могут квалифицировать по конкретным статьям УКУ. Если работодатель систематически унижал своего подчиненного, лишал премий или безосновательно уволил, его могут наказать по статье 172 Уголовного кодекса.

Может ли пострадавший получить компенсацию

Статья 173 Кодекса законов о труде Украины гласит, что повреждение здоровья вследствие моббинга является основанием для требования компенсации в размере понесенных расходов на лечение. Важно, чтобы факт вреда был подтвержден судебным решением.

Плюс работодатель будет обязан возместить моральный ущерб сотруднику в случае нарушения его законных прав. Необходимо доказать через суд, что травля спровоцировала моральные страдания, потерю нормальных жизненных связей и неспособность без дополнительных усилий организовать свою жизнь.

