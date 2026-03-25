В Украине стартует "сезон тишины": все запреты для украинцев с 1 апреля

В Украине стартует так называемый "сезон тишины" — когда животные в дикой природе размножаются. С 1 апреля по 15 июня 2026 года будет запрещено создавать повышенный шум в лесах, степях и возле водоемов. За нарушение требования грозит серьезный штраф.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 39 закона "О животном мире".

Что запрещено делать с 1 апреля

"Сезон тишины" в Украине — это ежегодный период, который начинается 1 апреля и длится до 15 июня. В течение него происходит массовое размножение диких животных. Чтобы обеспечить спокойные условия для рождения зверей и гнездования птиц, запрещается создавать повышенный шум. Речь идет о:

проведении взрывных работ и стрельбе;

запуске фейерверков;

организации концертов и фестивалей;

осуществлении санитарных рубок леса;

использовании моторных маломерных судов;

проведении автосоревнований;

осуществлении научно-исследовательского, научно-промыслового лова с привлечением технической базы промышленных рыболовных предприятий.

Конечно, речь о повышенном шуме в лесах и степях. Что касается рыболовства, то вылов разрешается только с использованием одной удочки или спиннинга с берега. Деятельность на нерестилищах и проведение гидротехнических работ в водоемах строго запрещены.

Какая ответственность за нарушение

Штрафы за несоблюдение правил прописаны в статье 87 Кодекса об административных правонарушениях "Относительно охраны среды обитания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных".

Украинцев штрафуют на 30-50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть на 510-850 грн. А с должностных лиц взимают 50-70 необлагаемых минимумов — от 850 до 1 190 грн. Аналогичный штраф предусмотрен за ухудшение среды обитания и условий миграции диких животных.

