Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Украине стартует "сезон тишины": все запреты для украинцев с 1 апреля

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 11:10
За повышенный шум в лесах грозит штраф. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине стартует так называемый "сезон тишины" — когда животные в дикой природе размножаются. С 1 апреля по 15 июня 2026 года будет запрещено создавать повышенный шум в лесах, степях и возле водоемов. За нарушение требования грозит серьезный штраф.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 39 закона "О животном мире".

Читайте также:

Что запрещено делать с 1 апреля

"Сезон тишины" в Украине — это ежегодный период, который начинается 1 апреля и длится до 15 июня. В течение него происходит массовое размножение диких животных. Чтобы обеспечить спокойные условия для рождения зверей и гнездования птиц, запрещается создавать повышенный шум. Речь идет о:

  • проведении взрывных работ и стрельбе;
  • запуске фейерверков;
  • организации концертов и фестивалей;
  • осуществлении санитарных рубок леса;
  • использовании моторных маломерных судов;
  • проведении автосоревнований;
  • осуществлении научно-исследовательского, научно-промыслового лова с привлечением технической базы промышленных рыболовных предприятий.

Конечно, речь о повышенном шуме в лесах и степях. Что касается рыболовства, то вылов разрешается только с использованием одной удочки или спиннинга с берега. Деятельность на нерестилищах и проведение гидротехнических работ в водоемах строго запрещены.

Какая ответственность за нарушение

Штрафы за несоблюдение правил прописаны в статье 87 Кодекса об административных правонарушениях "Относительно охраны среды обитания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных".

Украинцев штрафуют на 30-50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть на 510-850 грн. А с должностных лиц взимают 50-70 необлагаемых минимумов — от 850 до 1 190 грн. Аналогичный штраф предусмотрен за ухудшение среды обитания и условий миграции диких животных.

Ранее Новини.LIVE писали, что подводная охота в Украине разрешена исключительно при условии соблюдения правил рыболовства. Плюс необходимо использование гарпунных ружей без аквалангов. За нарушение требований предусмотрены немаленькие штрафы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине во время охотничьего сезона действуют определенные суточные нормы охоты. Это необходимо для сохранения популяции животных и птиц. В частности можно поймать ограниченное количество дичи в день.

штрафы запрет дикие животные
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации