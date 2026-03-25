Головна Економіка В Україні стартує "сезон тиші": всі заборони для українців з 1 квітня

Дата публікації: 25 березня 2026 11:10
За підвищений шум у лісах загрожує штраф. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні стартує так званий "сезон тиші" — коли тварини в дикій природі розмножуються. З 1 квітня по 15 червня 2026 року буде заборонено створювати підвищений шум у лісах, степах і біля водойм. За порушення вимоги загрожує серйозний штраф.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 39 закону "Про тваринний світ".

Що заборонено робити з 1 квітня

"Сезон тиші" в Україні — це щорічний період, який починається 1 квітня і триває до 15 червня. Протягом нього відбувається масове розмноження диких тварин. Аби забезпечити спокійні умови для народження звірів і гніздування птахів, забороняється здіймати галас і створювати підвищений шум. Йдеться про:

  • проведення вибухових робіт і стрільбу;
  • запуск феєрверків;
  • організацію концертів і фестивалів;
  • здійснення санітарних рубок лісу;
  • використання моторних маломірних суден;
  • проведення автозмагань;
  • здійснення науково-дослідного, науково-промислового лову з залученням технічної бази промислових рибальських підприємств.

Звісно, мова про підвищений шум у лісах і степах. Щодо рибальства, то вилов дозволяється лише з використанням однієї вудки чи спінінга з берега. Діяльність на нерестовищах і проведення гідротехнічних робіт у водоймах суворо заборонені.

Яка відповідальність за порушення

Штрафи за недотримання правил прописані у статті 87 Кодексу про адміністративні правопорушення "Щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин".

Українців штрафують на 30-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто на 510-850 грн. А з посадових осіб стягують 50-70 неоподатковуваних мінімумів — від 850 до 1 190 грн. Аналогічний штраф передбачений за погіршення середовища перебування та умов міграції диких тварин.

Раніше Новини.LIVE писали, що підводне полювання в Україні дозволене виключно за умови дотримання правил рибальства. Плюс необхідне використання гарпунних рушниць без аквалангів. За порушення вимог передбачені немаленькі штрафи.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні під час мисливського сезону діють визначені добові норми полювання. Це необхідно для збереження популяції тварин і птахів. Зокрема можна вполювати обмежену кількість дичини на день.

штрафи заборона дикі тварини
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
