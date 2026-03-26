Можно ли жечь мусор на своем участке: правила и штрафы в 2026 году

Каждую весну, как только сходит снег и земля подсыхает, можно увидеть знакомую картину — кто-то поджигает на своем огороде сухую траву, листья или даже мусор. Многие люди думают, что так можно быстро убрать двор, но на самом деле последствия могут быть серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Причем можно навредить не только себе, но и соседям.

О том, можно ли жечь мусор у себя на участке и за что грозят штрафы украинцам в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

Почему в Украине запрещено жечь мусор у себя на участке

В каждом доме накапливается немало ненужных вещей — старая одежда, пластиковые контейнеры, пакеты, бумага и другие отходы. Все это называют твердыми бытовыми отходами, или просто мусором.

Некоторые сжигают его, считая, что так уменьшит количество мусора на свалках. Но люди часто не осознают, что это создает дискомфорт для них самих и соседей и наносит долговременный вред окружающей среде.

Сжигание мусора возле жилых домов опасно для здоровья всех, кто рядом, включая детей. Дым содержит токсичные вещества — угарный газ, диоксины и другие вредные химикаты. Когда они попадают в организм, могут вызвать:

раздражение;

аллергические реакции;

другие проблемы со здоровьем.

При этом опасен не только дым, но и продукты горения. Некоторые закапывают пепел во дворе или разбрасывают его по саду, даже не подозревая, что металлы из него попадают в овощи и фрукты, которые мы потом едим. Дожди способны вымывать остатки пепла в подземные и поверхностные воды, загрязняя питьевую воду и пищевые продукты.

Какие штрафы грозят тем, кто жжет мусор у себя на огороде

Кроме вреда для здоровья, сжигание мусора в Украине запрещено законом. Статья 20 Закона "Об охране атмосферного воздуха" запрещает сжигать отходы в населенных пунктах, если они загрязняют воздух или имеют неприятный запах, за исключением специальных установок, соответствующих требованиям закона.

Также "Государственные санитарные нормы и правила содержания территорий населенных мест" (приказ Минздрава от 17.03.2011) запрещают сжигать мусор на благоустроенных территориях — в парках, скверах, на кладбищах и придомовых участках. Поэтому любое самовольное сжигание бытовых отходов вне специально отведенных мест — это нарушение закона.

За такое нарушение предусмотрена ответственность согласно 82 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях:

для граждан штраф составляет от 340 до 1 360 грн,

для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1 700 грн.

Протоколы составляет и штраф накладывает Государственная экологическая инспекция Украины и ее местные органы (ст. 242-1 КУоАП). Поэтому если видите, что кто-то незаконно сжигает мусор, можно жаловаться в местную инспекцию.

