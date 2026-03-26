Чи можна палити сміття на своїй ділянці: правила та штрафи у 2026 році

На скільки штрафують за спалювання сміття.

Щовесни, щойно сходить сніг і земля підсихає, можна побачити знайому картину — хтось підпалює на своєму городі суху траву, листя або навіть сміття. Багато людей думає, що так можна швидко прибрати двір, але насправді наслідки можуть бути серйознішими, ніж здається на перший погляд. При чому можна нашкодити не лише собі, а й сусідам.

Про те, чи можна палити сміття у себе на ділянці та за що загрожують штрафи українцям у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

Чому в Україні заборонено палити сміття у себе на ділянці

У кожному домі накопичується чимало непотрібних речей — старий одяг, пластикові контейнери, пакети, папір та інші відходи. Все це називають твердими побутовими відходами, або просто сміттям.

Дехто спалює його, вважаючи, що так зменшить кількість сміття на звалищах. Але люди часто не усвідомлюють, що це створює дискомфорт для них самих і сусідів та завдає довготривалої шкоди довкіллю.

Паління сміття біля житлових будинків небезпечне для здоров’я всіх, хто поруч, включно з дітьми. Дим містить токсичні речовини — чадний газ, діоксини та інші шкідливі хімікати. Коли вони потрапляють в організм, можуть викликати:

подразнення;

алергічні реакції;

інші проблеми зі здоров’ям.

При цьому небезпечний не лише дим, а й продукти горіння. Дехто закопує попіл у дворі або розкидає його по саду, навіть не підозрюючи, що метали з нього потрапляють в овочі та фрукти, які ми потім їмо. Дощі здатні вимивати залишки попелу у підземні та поверхневі води, забруднюючи питну воду і харчові продукти.

Які штрафи загрожують тим, хто палить сміття в себе на городі

Крім шкоди для здоров’я, спалювання сміття в Україні заборонене законом. Стаття 20 Закону "Про охорону атмосферного повітря" забороняє спалювати відходи у населених пунктах, якщо вони забруднюють повітря або мають неприємний запах, за винятком спеціальних установок, що відповідають вимогам закону.

Також "Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць" (наказ МОЗ від 17.03.2011) забороняють палити сміття на благоустроєних територіях — у парках, скверах, на кладовищах та прибудинкових ділянках. Тому будь-яке самовільне спалювання побутових відходів поза спеціально відведеними місцями — це порушення закону.

За таке порушення передбачена відповідальність згідно з 82 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення:

для громадян штраф становить від 340 до 1 360 грн,

для посадових осіб та підприємців — від 850 до 1 700 грн.

Протоколи складає і штраф накладає Державна екологічна інспекція України та її місцеві органи (ст. 242-1 КУпАП). Тож якщо бачите, що хтось незаконно спалює сміття, можна скаржитись у місцеву інспекцію.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні з приходом тепла багато хто йде на природу та смажить шашлики. Але важливо вибирати правильне місце для вогню, інакше можна отримати штраф. Тому перед походом варто перевірити, де можна розпалювати багаття та які правила діють у 2026 році.

Також Новини.LIVE повідомляли, про ще одну весняну заборону — на зривання первоцвітів. Люди часто рвуть рідкісні квіти, щоб милуватися ними або продавати, але за це закон передбачає штрафи. Заплатити доведеться за кожну квітку.