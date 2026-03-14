Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українці повинні платити штраф за кожну незаконно зірвану квітку — які суми

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 17:35
Штрафи за зривання первоцвітів в Україні. Фото: УНІАН

Вже з березня на українців чатують весняні штрафи, спровоковані масовим зриванням первоцвітів. Як тільки ці рідкісні рослини розпускаються, люди виривають їх для продажу чи милування вдома. Українське законодавство встановило фінансове покарання за такі дії, причому платити доведеться за кожну незаконно зірвану квітку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Львівську ОВА.

Реклама
Читайте також:

Компенсація за первоцвіти у 2026

Більшість українців знають, що існують штрафи за зривання шафрану, горицвіту, пролісків, сон-трави, білоцвіту та інших ранньоквітучих весняних рослин. Загалом їх 40 видів: кожен нібито "невинний" букетик призводить до того, що вони втрачають можливість розповсюдитися у майбутньому.

Для когось стане новиною факт наявності додаткового фінансового покарання у вигляді компенсації за кожну зірвану квітку. Тобто порушникам доведеться відшкодувати нанесену природі шкоду, заплативши за всі одиниці рослин. Суми у 2026 році сягають за:

  • черемшу (цибуля ведмежа) — 62 грн/шт.;
  • проліски і шафрани (крокуси) — від 49 до 62 грн/шт.;
  • сон-траву — від 37 до 62 грн/шт.

"Через масове збирання на букети та незаконну торгівлю природні популяції цих рослин щороку зменшуються. Багато первоцвітів ростуть і відновлюються дуже повільно", — констатували на сайті Львівської ОВА.

Основні штрафи за зривання первоцвітів

Компенсація за кожну одиницю вважається додатковим покаранням, натомість основні штрафні санкції прописані в Кодексі про адміністративні правопорушення. Так, стаття 88-1 передбачає стягнення у розмірі до 1 700 грн за незаконний збут і купівлю рослин. Якщо мова про види з Червоної книги або заповідників, штраф сягає 3 655 грн.

Також функціонує стаття 90 КУпАП, згідно з якою відповідальність за пряме знищення чи незаконний збір квітів із дикої природи карається санкцією в розмірі до 510 грн. Посадовим особам доведеться заплатити більше — до 850 грн.

Нагадаємо, у деяких містах Німеччини заборонили підгодовувати голубів через швидке зростання популяції птахів. За порушення штрафують, зокрема у Гамбурзі максимальна сума стягнення може сягати 5 000 євро.

Також ми писали, що батьків в Україні можуть оштрафувати на великі суми за погане виховання дітей. Фінансова санкція у березні 2026 року становить 850-1 700 грн, а повторне порушення тягне 1 700-5 100 грн.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації