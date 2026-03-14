Українці повинні платити штраф за кожну незаконно зірвану квітку — які суми

Вже з березня на українців чатують весняні штрафи, спровоковані масовим зриванням первоцвітів. Як тільки ці рідкісні рослини розпускаються, люди виривають їх для продажу чи милування вдома. Українське законодавство встановило фінансове покарання за такі дії, причому платити доведеться за кожну незаконно зірвану квітку.

Компенсація за первоцвіти у 2026

Більшість українців знають, що існують штрафи за зривання шафрану, горицвіту, пролісків, сон-трави, білоцвіту та інших ранньоквітучих весняних рослин. Загалом їх 40 видів: кожен нібито "невинний" букетик призводить до того, що вони втрачають можливість розповсюдитися у майбутньому.

Для когось стане новиною факт наявності додаткового фінансового покарання у вигляді компенсації за кожну зірвану квітку. Тобто порушникам доведеться відшкодувати нанесену природі шкоду, заплативши за всі одиниці рослин. Суми у 2026 році сягають за:

черемшу (цибуля ведмежа) — 62 грн/шт.;

проліски і шафрани (крокуси) — від 49 до 62 грн/шт.;

сон-траву — від 37 до 62 грн/шт.

"Через масове збирання на букети та незаконну торгівлю природні популяції цих рослин щороку зменшуються. Багато первоцвітів ростуть і відновлюються дуже повільно", — констатували на сайті Львівської ОВА.

Основні штрафи за зривання первоцвітів

Компенсація за кожну одиницю вважається додатковим покаранням, натомість основні штрафні санкції прописані в Кодексі про адміністративні правопорушення. Так, стаття 88-1 передбачає стягнення у розмірі до 1 700 грн за незаконний збут і купівлю рослин. Якщо мова про види з Червоної книги або заповідників, штраф сягає 3 655 грн.

Також функціонує стаття 90 КУпАП, згідно з якою відповідальність за пряме знищення чи незаконний збір квітів із дикої природи карається санкцією в розмірі до 510 грн. Посадовим особам доведеться заплатити більше — до 850 грн.

