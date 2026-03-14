Украинцы должны платить штраф за каждый незаконно сорванный цветок — суммы

Штрафы за срывание первоцветов в Украине. Фото: УНИАН

Уже с марта украинцев подстерегают весенние штрафы, спровоцированные массовым срыванием первоцветов. Как только эти редкие растения распускаются, люди вырывают их для продажи или любования дома. Украинское законодательство установило финансовое наказание за такие действия, причем платить придется за каждый незаконно сорванный цветок.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую ОГА.

Компенсация за первоцветы в 2026

Большинство украинцев знают, что существуют штрафы за срывание шафрана, горицвета, подснежников, сон-травы, белоцвета и других раннецветущих весенних растений. Всего их 40 видов: каждый якобы "невинный" букетик приводит к тому, что они теряют возможность распространиться в будущем.

Для кого-то станет новостью факт наличия дополнительного финансового наказания в виде компенсации за каждый сорванный цветок. То есть нарушителям придется возместить нанесенный природе вред, заплатив за все единицы растений. Суммы в 2026 году достигают за:

черемшу (лук медвежий) — 62 грн/шт.;

подснежники и шафраны (крокусы) — от 49 до 62 грн/шт.;

сон-траву — от 37 до 62 грн/шт.

"Из-за массового сбора на букеты и незаконной торговли природные популяции этих растений ежегодно уменьшаются. Многие первоцветы растут и восстанавливаются очень медленно", — констатировали на сайте Львовской ОГА.

Основные штрафы за срывание первоцветов

Компенсация за каждую единицу считается дополнительным наказанием, зато основные штрафные санкции прописаны в Кодексе об административных правонарушениях. Так, статья 88-1 предусматривает взыскание в размере до 1 700 грн за незаконный сбыт и покупку растений. Если речь о видах из Красной книги или заповедников, штраф достигает 3 655 грн.

Также функционирует статья 90 КУоАП, согласно которой ответственность за прямое уничтожение или незаконный сбор цветов из дикой природы наказывается санкцией в размере до 510 грн. Должностным лицам придется заплатить больше — до 850 грн.

