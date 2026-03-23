Шашлик можна смажити не скрізь: обмеження та розмір штрафів у 2026 році

В Україні з настанням тепла традиційно починається сезон відпочинку на природі. Багато людей вирушають на пікніки та смажать шашлики. Однак важливо пам’ятати, що невдало обране місце для багаття може призвести до штрафу, а інколи й до серйозніших наслідків. Тому варто заздалегідь дізнатись, де дозволено розпалювати вогонь і які правила діють у 2026 році.

Де в Україні заборонено смажити шашлики у 2026 році

Законодавство чітко визначає території, де відкритий вогонь заборонений. Порушення цих правил може тягнути за собою штрафи. Зокрема, не можна розпалювати багаття:

ближче ніж за 30 метрів від водойм;

ближче ніж за 5 метрів від будівель, якщо місце не відповідає вимогам пожежної безпеки;

у зонах підвищеної пожежної небезпеки, зокрема на полях, торфовищах та режимних територіях;

у лісах та лісосмугах поза спеціально облаштованими місцями (відповідно до правил охорони лісів);

на територіях природно-заповідного фонду — у заповідниках, заказниках, національних парках та інших охоронних зонах;

у межах міст і сіл у невідведених для цього місцях — наприклад, у дворах, парках, скверах або на дитячих майданчиках.

Окремо слід враховувати й те, чим саме розпалюють вогонь. Заборонено використовувати самовільно зрубану деревину або дрова, зібрані в лісі.

Суху рослинність можна використовувати під час приготування, але тільки за сприятливої погоди та без сильного вітру. Найбезпечнішим варіантом вважається магазинне деревне вугілля, яке спеціально призначене для приготування їжі.

Чи можна смажити шашлики у дворі приватного будинку

У приватному дворі приготування їжі на відкритому вогні дозволене, але лише за умови дотримання правил пожежної безпеки та якщо це не створює небезпеки для сусідів.

Правила передбачають, що багаття не можна розташовувати ближче ніж за 30 метрів до будь-яких будівель. Однак в деяких випадках відстань може бути меншою — до 5 метрів, якщо місце спеціально підготовлене. Для цього потрібно:

підготувати засоби для гасіння вогню — води або піску;

облаштувати негорючі бар’єри, які можуть стримувати полум’я та іскри;

зняти верхній шар ґрунту, щоб створити захисну смугу приблизно 2,5 метра.

Яке покарання за порушення правил у 2026 році

Розмір штрафу залежить від місця порушення та того, за якою статтею його кваліфікують. Якщо багаття розпалили в лісі, це вважається порушенням правил пожежної безпеки в лісах. Згідно зі ст. 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), у такому випадку штраф становить від 1 530 до 4 590 гривень.

Якщо порушення сталося в межах населеного пункту, його можуть розцінити як недотримання правил благоустрою. Тоді штраф зазвичай складає від 340 до 1360 гривень (ст. 152 КУпАП). Окремо може накладатися додаткове покарання, якщо після вогнища залишили тліючі залишки — це може коштувати ще від 1 530 до 4 590 гривень.

Санкції значно зростають, якщо порушником є посадова особа. Найгірша ситуація — це коли непогашене багаття спричиняє масштабну пожежу. У такому випадку вже може йти мова про кримінальну відповідальність. В такому разі загрожує до трьох років обмеження або навіть позбавлення волі (ст. 270 Кримінального кодексу України).

Часті запитання

Чи можна смажити шашлик на балконі в Україні?

В Україні житло та приватна власність захищені законом, і власник може використовувати своє помешкання на свій розсуд. Але його дії не повинні шкодити іншим людям і створювати для них небезпеку. Тому готувати шашлик на балконі багатоквартирного будинку на вугіллі або дровах заборонено. Це вважається порушенням правил пожежної безпеки.

Де можна смажити шашлик в Польщі?

У Польщі смажити м’ясо на грилі дозволяється лише у спеціально облаштованих місцях, наприклад у зонах відпочинку або на майданчиках для барбекю. Розпалювати вогонь у лісах (і ближче ніж за 100 метрів до них), на пляжах, а також у більшості міських парків без дозволених для цього зон заборонено. За такі порушення можуть виписати штраф у кілька тисяч злотих.