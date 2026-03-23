Шашлык можно жарить не везде: ограничения и размер штрафов в 2026 году

Человек жарит шашлык. Фото: УНИАН

В Украине с наступлением тепла традиционно начинается сезон отдыха на природе. Многие люди отправляются на пикники и жарят шашлыки. Однако важно помнить, что неудачно выбранное место для костра может привести к штрафу, а иногда и к более серьезным последствиям. Поэтому стоит заранее узнать, где разрешено разжигать огонь и какие правила действуют в 2026 году.

О том, где в Украине запрещено жарить шашлыки и какое наказание грозит нарушителям в 2026 году, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт Бучацкого городского совета.

Где в Украине запрещено жарить шашлыки в 2026 году

Законодательство четко определяет территории, где открытый огонь запрещен. Нарушение этих правил может повлечь за собой штрафы. В частности, нельзя разжигать костры:

ближе чем в 30 метрах от водоемов;

ближе чем в 5 метрах от зданий, если место не соответствует требованиям пожарной безопасности;

в зонах повышенной пожарной опасности, в частности на полях, торфяниках и режимных территориях;

в лесах и лесополосах вне специально оборудованных мест (в соответствии с правилами охраны лесов);

на территориях природно-заповедного фонда — в заповедниках, заказниках, национальных парках и других охранных зонах;

в пределах городов и сел в неотведенных для этого местах — например, во дворах, парках, скверах или на детских площадках.

Отдельно следует учитывать и то, чем именно разжигают огонь. Запрещено использовать самовольно срубленную древесину или дрова, собранные в лесу.

Сухую растительность можно использовать во время приготовления, но только при благоприятной погоде и без сильного ветра. Самым безопасным вариантом считается магазинный древесный уголь, который специально предназначен для приготовления пищи.

Можно ли жарить шашлыки во дворе частного дома

В частном дворе приготовление пищи на открытом огне разрешено, но только при условии соблюдения правил пожарной безопасности и если это не создает опасности для соседей.

Правила предусматривают, что костер нельзя располагать ближе чем за 30 метров до любых построек. Однако в некоторых случаях расстояние может быть меньше — до 5 метров, если место специально подготовлено. Для этого нужно:

подготовить средства для тушения огня — воды или песка;

обустроить негорючие барьеры, которые могут сдерживать пламя и искры;

снять верхний слой почвы, чтобы создать защитную полосу примерно 2,5 метра.

Какое наказание за нарушение правил в 2026 году

Размер штрафа зависит от места нарушения и того, по какой статье его квалифицируют. Если костер разожгли в лесу, это считается нарушением правил пожарной безопасности в лесах. Согласно ст. 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), в таком случае штраф составляет от 1 530 до 4 590 гривен.

Если нарушение произошло в пределах населенного пункта, его могут расценить как несоблюдение правил благоустройства. Тогда штраф обычно составляет от 340 до 1360 гривен (ст. 152 КУоАП). Отдельно может накладываться дополнительное наказание, если после костра оставили тлеющие остатки — это может стоить еще от 1 530 до 4 590 гривен.

Санкции значительно возрастают, если нарушителем является должностное лицо. Худшая ситуация — это когда непогашенный костер вызывает масштабный пожар. В таком случае уже может идти речь об уголовной ответственности. В таком случае грозит до трех лет ограничения или даже лишения свободы (ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Часто задаваемые вопросы

Можно ли жарить шашлык на балконе в Украине?

В Украине жилье и частная собственность защищены законом, и собственник может использовать свое жилье по своему усмотрению. Но его действия не должны вредить другим людям и создавать для них опасность. Потому готовить шашлык на балконе многоквартирного дома на углях или дровах запрещено. Это считается нарушением правил пожарной безопасности.

Где можно жарить шашлык в Польше?

В Польше жарить мясо на гриле можно только в специально обустроенных местах, например в зонах отдыха или на площадках для барбекю. Разжигать огонь в лесах (и ближе 100 метров к ним), на пляжах, а также в большинстве городских парков без разрешенных для этого зон запрещено. За такие нарушения могут выписать штраф в несколько тысяч злотых.