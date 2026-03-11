Березовий сік у лісах і містах — де можна збирати та за що штрафують у 2026 році

Штрафи за збір березового соку у 2026 році. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

З настанням весни в Україні починається сезон збору березового соку. Це цінний природний продукт, який традиційно добувають у лісах. Однак займатись цим можна виключно з дотриманням чинних правил, інакше можна отримати штраф.

Про те, чи можуть українці збирати березовий сік без дозволу та які штрафи за це загрожують у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області.

Реклама

Читайте також:

Хто може збирати березовий сік у лісах

Важливо пам’ятати, що збір деревного соку відноситься до побічного лісового користування і проводиться лише за правилами, встановленими законодавством. Масово сік заготовлюють постійні користувачі лісів, юридичні особи або підприємці, які мають спеціальний дозвіл — лісовий квиток. Цей документ дозволяє збирати сік тільки у визначених місцях та з дотриманням усіх норм.

Право на загальне користування лісом, закріплене статтею 66 Лісового кодексу України, не включає збір деревного соку. Тому незаконне добування соку без дозволу вважається порушенням природоохоронних правил.

На скільки штрафують за самовільний збір березового соку у 2026 році

За незаконний збір соку у лісах на ділянках, де це заборонено або дозволяється лише за лісовим квитком, передбачена відповідальність згідно зі статтею 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу може сягати до 51 гривні.

Особливу увагу слід звертати на те, що збір березового соку у межах населених пунктів порушує Правила утримання зелених насаджень. Такі дії можуть пошкоджувати дерева, викликати розвиток грибкових хвороб і поступове всихання дерев.

Порушення правил благоустрою населених пунктів тягне адміністративну відповідальність згідно зі статтею 152 КУпАП:

громадян штрафують від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 грн до 1 360 грн) ;

; посадових осіб та підприємців — від 50 до 100 мінімумів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850–1 700 грн).

Державна екологічна інспекція наголошує на необхідності дотримання природоохоронного законодавства та відповідального ставлення до ресурсів з лісу. Це збереже дерева та допоможе уникнути штрафів.

Раніше ми писали, що в Україні можна помітити багато земельних ділянок, за якими не доглядають, тож вони поступово заростають бур’янами, кущами та деревами. З часом на таких місцях може з’явитися "молодий ліс". Тоді виникає питання: чи може власник рубати ці дерева на дрова.

Також ми розповідали, що щовесни деякі люди спалюють суху траву та листя. Рятувальники попереджають, що це дуже небезпечно і заборонено законом. Тому по всій країні роблять перевірки, знаходять порушників і штрафують їх.