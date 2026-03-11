Березовый сок в лесах и городах — где можно собирать и за что штрафуют в 2026 году

Штрафы за сбор березового сока в 2026 году. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

С наступлением весны в Украине начинается сезон сбора березового сока. Это ценный природный продукт, который традиционно добывают в лесах. Однако заниматься этим можно исключительно с соблюдением действующих правил, иначе можно получить штраф.

О том, могут ли украинцы собирать березовый сок без разрешения и какие штрафы за это грозят в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию в Тернопольской области.

Кто может собирать березовый сок в лесах

Важно помнить, что сбор древесного сока относится к побочному лесному пользованию и проводится только по правилам, установленным законодательством. Массово сок заготавливают постоянные пользователи лесов, юридические лица или предприниматели, которые имеют специальное разрешение — лесной билет. Этот документ позволяет собирать сок только в определенных местах и с соблюдением всех норм.

Право на общее пользование лесом, закрепленное статьей 66 Лесного кодекса Украины, не включает сбор древесного сока. Поэтому незаконная добыча сока без разрешения считается нарушением природоохранных правил.

На сколько штрафуют за самовольный сбор березового сока в 2026 году

За незаконный сбор сока в лесах на участках, где это запрещено или разрешается только по лесному билету, предусмотрена ответственность согласно статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размер штрафа может достигать до 51 гривны.

Особое внимание следует обращать на то, что сбор березового сока в пределах населенных пунктов нарушает Правила содержания зеленых насаждений. Такие действия могут повреждать деревья, вызвать развитие грибковых болезней и постепенное усыхание деревьев.

Нарушение правил благоустройства населенных пунктов влечет административную ответственность согласно статье 152 КУоАП:

граждан штрафуют от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 грн до 1 360 грн) ;

; должностных лиц и предпринимателей — от 50 до 100 минимумов необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1 700 грн).

Государственная экологическая инспекция подчеркивает необходимость соблюдения природоохранного законодательства и ответственного отношения к ресурсам из леса. Это сохранит деревья и поможет избежать штрафов.

