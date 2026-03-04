Самозалесенные земельные участки — можно ли рубить на дрова такие деревья в 2026 году

Вырубка деревьев. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Многие земельные участки в Украине не ухаживают должным образом и постепенно зарастают сорняками, кустарниками и деревьями. Поэтому со временем на этих территориях может сформироваться настоящий "молодой лес". В таких случаях возникает вопрос, можно ли вырубать такие деревья на дрова.

О том, можно ли заготавливать дрова на самозалесенных участках в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что такое "самозалесенный земельный участок"

В Украине с 2022 года действует понятие "самозалесенный земельный участок" (статья 57-1 Земельного кодекса Украины). Это территория площадью более 0,5 га, не предназначенная для лесного хозяйства или заповедников, на которой естественным путем выросли деревья — сосны, ели, березы, осины или буки.

Часто это бывшие поля возле лесов, которые после распада колхозов оставались без ухода десятки лет. Некоторые из этих участков имеют владельцев, но большинство находится в государственной или коммунальной собственности как "земли запаса" — то есть те, которые не переданы в собственность или пользование.

Владелец такого участка может заниматься лесным хозяйством, но для этого надо выполнить определенные процедуры: изменить целевое назначение земли, подготовить документацию и тому подобное.

Так как прибыль от молодого леса обычно получают только через десятки лет, многие владельцы таких участков выбирают другой вариант — вырубить ненужные деревья, например, на дрова. Однако возникает другой вопрос, законно ли это делать.

Можно ли заготавливать дрова на самозалесенной земле

Многие опасаются штрафов из-за незаконной вырубки таких деревьев. Это, как правило, связано с постановлением КМУ № 1045 от 2006 года "Об утверждении Порядка удаления зеленых насаждений в населенных пунктах". Однако его положения не распространяются на самозалесенные участки за пределами сел и городов.

На самом деле удалять деревья на сельскохозяйственных паях законно и даже необходимо. Статья 35 Закона Украины "Об охране земель" устанавливает, что владельцы и пользователи земель обязаны:

использовать землю по ее целевому назначению;

защищать ее от пожаров, эрозии, загрязнения и зарастания сорняками, кустарниками или молодым лесом.

Итак, закон не запрещает удалять деревья на полях, где они растут самосевом. Наоборот, такие действия владельца земли являются обязанностью, чтобы земля оставалась продуктивной. Оставлять заросшие деревья без ухода — нарушение закона и может привести к административной ответственности.

Ранее мы писали, что для законной заготовки дров, нужно иметь специальный документ - лесорубный билет. Он позволяет легально рубить древесину в лесу.

Также мы рассказывали, что дрова остаются самым распространенным топливом в селах и частном секторе, но их можно заготавливать только на собственной земле. Даже сухие или поваленные деревья возле водоемов брать без разрешения запрещено.