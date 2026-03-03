Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сухостой возле прудов и озер — можно ли рубить на дрова в 2026 году

Сухостой возле прудов и озер — можно ли рубить на дрова в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 14:10
Заготовка дров — можно ли рубить сухостой на берегах прудов и озер весной 2026 года
Заготовка дров. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Дрова остаются самым доступным видом топлива для жителей сельской местности. Однако заготавливать древесину можно исключительно в пределах своего земельного участка. Даже если вы заметили сухостой или поваленные ветки на берегу водоема, это не значит, что их можно забирать на дрова без разрешения.

О том, можно ли заготавливать дрова на берегах прудов и озер в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Можно ли рубить на дрова деревья возле прудов и озер в 2026 году

Закон запрещает рубить деревья в прибрежных защитных полосах, чтобы предотвращать загрязнение водных объектов и защитить берега от эрозии. Согласно статье 88 Водного кодекса Украины, ширина этих зон зависит от размера водоема:

  • малые — 25 метров;
  • средние — 50 метров;
  • большие — 100 метров.

В этих зонах запрещены любые действия, вредящие окружающей среде: вырубка деревьев, использование химии, засорение и прочее. Легально заготавливать дрова можно только за пределами водоохранных зон, в лесах и при наличии соответствующего разрешения.

Почему нельзя заготавливать дрова возле водоемов в 2026 году

В законе "Об охране окружающей природной среды" отмечается, что в Украине прибрежные защитные полосы принадлежат государству или общинам. Использовать эти земли можно только для конкретных целей:

  • отдыха и туризма;
  • сохранения природы и экосистем;
  • строительства сооружений, защищающих берега от разрушения.

Рубить деревья или собирать дрова на таких территориях не разрешается. Это может навредить природе, вызвать эрозию берегов и загрязнение воды.

Если нарушить закон и заготавливать дрова незаконно, украинцы могут получить штраф или даже быть привлеченными к уголовной ответственности. Местные власти могут также ограничить пользование землей для нарушителей.

Распространяется ли запрет на поваленные деревья и ветки

На частной земле, которая не относится к охранной зоне, владелец может срезать деревья на дрова. Однако если дерево упало в лесу, на обочине, в парке или на коммунальной земле — оно принадлежит государству или общине. Самовольный сбор таких деревьев без разрешения является нарушением закона.

"Другая ситуация — если дерево упало на территории лесного фонда, обочине дорог, в парках или на землях общины. В таких случаях даже поваленное дерево остается собственностью государства или общины", — в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн объяснил юрист Олег Козляк.

Он также добавил, что отдельное внимание уделяется защитным лесополосам, прибрежным зонам и землям с ограниченным режимом использования — там самовольная вырубка запрещена и влечет за собой штрафы.

Ранее мы писали, что чтобы легально заготавливать дрова в лесу, нужно специальное разрешение — лесорубный билет. Он дает право рубить древесину в определенных объемах и в указанное время.

Также мы рассказывали, что часто соседи ссорятся из-за деревьев, растущих у границы их участков. Особенно трудно разобраться в ситуациях, когда ветви или корни заходят на чужую территорию.

отопление дрова древесина водоем твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации