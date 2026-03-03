Заготівля дров — чи можна рубати сухостій на берегах ставків та озер навесні 2026 року

Заготівля дров. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Дрова залишаються найдоступнішим видом палива для мешканців сільської місцевості. Однак заготовляти деревину можна виключно в межах своєї земельної ділянки. Навіть якщо ви помітили сухостій чи повалені гілки на березі водойми, це не означає, що їх можна забирати на дрова без дозволу.

Про те, чи можна заготовляти дрова на берегах ставків та озер у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи можна рубати на дрова дерева біля ставків та озер у 2026 році

Закон забороняє рубати дерева у прибережних захисних смугах, щоб запобігати забрудненню водних об'єктів та захистити береги від ерозії. Згідно зі статтею 88 Водного кодексу України, ширина цих зон залежить від розміру водойми:

малі — 25 метрів;

середні — 50 метрів;

великі — 100 метрів.

У цих зонах заборонені будь-які дії, що шкодять довкіллю: вирубка дерев, використання хімії, засмічення та інше. Легально заготовляти дрова можна лише за межами водоохоронних зон, у лісах і за наявності відповідного дозволу.

Чому не можна заготовляти дрова біля водойм у 2026 році

В законі "Про охорону навколишнього природного середовища" зазначається, що Україні прибережні захисні смуги належать державі або громадам. Використовувати ці землі можна тільки для конкретних цілей:

відпочинку та туризму;

збереження природи та екосистем;

будівництва споруд, що захищають береги від руйнування.

Рубати дерева чи збирати дрова на таких територіях не дозволяється. Це може зашкодити природі, викликати ерозію берегів і забруднення води.

Якщо порушити закон і заготовляти дрова незаконно, українці можуть отримати штраф або навіть бути притягнутими до кримінальної відповідальності. Місцева влада може також обмежити користування землею для порушників.

Чи поширюється заборона на повалені дерева та гілки

На приватній землі, що не належить до охоронної зони, власник може зрізати дерева на дрова. Однак якщо дерево впало у лісі, на узбіччі, у парку чи на комунальній землі – воно належить державі або громаді. Самовільне збирання таких дерев без дозволу є порушенням закону.

"Інша ситуація — якщо дерево впало на території лісового фонду, узбіччі доріг, у парках або на землях громади. У таких випадках навіть повалене дерево залишається власністю держави або громади", — у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн пояснив юрист Олег Козляк.

Він також додав, що окрема увага приділяється захисним лісосмугам, прибережним зонам та землям з обмеженим режимом використання — там самовільна вирубка заборонена і тягне за собою штрафи.

Раніше ми писали, що щоб легально заготовляти дрова в лісі, потрібен спеціальний дозвіл — лісорубний квиток. Він дає право рубати деревину у певних обсягах і в зазначений час.

Також ми розповідали, що часто сусіди сваряться через дерева, що ростуть біля межі їхніх ділянок. Особливо важко розібратись в ситуаціях, коли гілки або коріння заходять на чужу територію.