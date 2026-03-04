Самозаліснення землі — чи можна вирубувати на дрова небажану рослинність у 2026 році

Вирубка дерев. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Багато земельних ділянок в Україні не доглядаються належним чином та поступово заростають бур'янами, чагарниками та деревами. Тож з часом на цих територіях може сформуватись справжній "молодий ліс". В таких випадках виникає запитання, чи можна вирубувати такі дерева на дрова.

Про те, чи можна заготовляти дрова на самозаліснених ділянках у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що таке "самозаліснена земельна ділянка"

В Україні з 2022 року діє поняття "самозаліснена земельна ділянка" (стаття 57-1 Земельного кодексу України). Це територія площею понад 0,5 га, не призначена для лісового господарства чи заповідників, на якій природним шляхом виросли дерева — сосни, ялини, берези, осики чи буки.

Часто це колишні поля біля лісів, що після розпаду колгоспів залишалися без догляду десятки років. Деякі з цих ділянок мають власників, але більшість перебуває у державній або комунальній власності як "землі запасу" — тобто ті, що не передані у власність чи користування.

Власник такої ділянки може займатися лісовим господарством, але для цього треба виконати певні процедури: змінити цільове призначення землі, підготувати документацію тощо.

Через те, що прибуток від молодого лісу зазвичай отримують лише через десятки років, багато власників таких ділянок обирають інший варіант — вирубати непотрібні дерева, наприклад, на дрова. Однак постає інше питання, чи законно це робити.

Чи можна заготовляти дрова на самозалісненій землі

Багато хто побоюється штрафів через незаконну вирубку таких дерев. Це, як правило, пов'язано з постановою КМУ № 1045 від 2006 року "Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень у населених пунктах". Однак її положення не поширюються на самозаліснені ділянки за межами сіл і міст.

Насправді видаляти дерева на сільськогосподарських паях законно і навіть необхідно. Стаття 35 Закону України "Про охорону земель" встановлює, що власники та користувачі земель зобов’язані:

використовувати землю за її цільовим призначенням;

захищати її від пожеж, ерозії, забруднення та заростання бур’янами, чагарниками чи молодим лісом.

Отже, закон не забороняє видаляти дерева на полях, де вони ростуть самосівом. Навпаки, такі дії власника землі є обов’язком, щоб земля залишалася продуктивною. Залишати порослі дерева без догляду — порушення закону і може призвести до адміністративної відповідальності.

Раніше ми писали, що для законної заготівлі дров, потрібно мати спеціальний документ — лісорубний квиток. Він дозволяє легально рубати деревину в лісі.

Також ми розповідали, що дрова залишаються найпоширенішим паливом у селах та приватному секторі, але їх можна заготовляти лише на власній землі. Навіть сухі або повалені дерева біля водойм брати без дозволу заборонено.