Штрафи за мобінг в Україні: скільки доведеться заплатити кривдникам у квітні

В Україні роботодавцям і працівникам загрожують штрафи за порушення трудових прав. Зокрема адміністративна та в певних випадках кримінальна відповідальність передбачена за мобінг. Це систематичні, тобто повторювані, умисні дії або безвідповідальність, спрямовані на приниження підлеглого/колеги.

Зокрема адміністративна та в певних випадках кримінальна відповідальність передбачена за мобінг.

Як штрафують за мобінг в Україні

Якщо людина проявляє на роботі будь-які дії, що наносять шкоду діловій репутації іншої особи, завдають психологічного чи економічного тиску, створюють ворожу та образливу атмосферу — це кваліфікується як мобінг і вважається серйозним порушенням трудового законодавства.

Фінансова відповідальність прописана у статті 173.5 КУпАП. Станом на квітень 2026 року за мобінг загрожує:

штраф від 850 до 1 700 грн, або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин;

штраф від 1 700 до 3 400 грн, або громадські роботи від 30 до 40 годин — для ФОП і посадових осіб.

Якщо порушення відбулося повторно після притягнення до відповідальності або у разі приниження працівника групою осіб, застосовують такі заходи впливу:

штраф від 1 700 до 3 400 грн, або громадські роботи від 30 до 50 годин;

штраф від 3 400 до 6 800 грн, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин — для ФОП і посадових осіб.

Зауважимо, мобінг не вважається кримінальним правопорушенням, однак у деяких випадках його наслідки або спосіб реалізації можуть кваліфікувати за конкретними статтями ККУ. Якщо роботодавець систематично принижував свого підлеглого, позбавляв премій або безпідставно звільнив, його можуть покарати за статтею 172 Кримінального кодексу.

Чи може постраждалий отримати компенсацію

Стаття 173 Кодексу законів про працю України говорить, що ушкодження здоров'я внаслідок мобінгу є підставою для вимагання компенсації у розмірі понесених витрат на лікування. Важливо, щоб факт ушкодження був підтверджений судовим рішенням.

Плюс роботодавець буде зобов’язаний відшкодувати моральну шкоду працівнику в разі порушення його законних прав. Необхідно довести через суд, що цькування спровокувало моральні страждання, втрату нормальних життєвих зв'язків і неспроможність без додаткових зусиль організувати своє життя.

