Нові правила обліку школярів: чи загрожують батькам штрафи за прогули

Дата публікації: 24 березня 2026 11:25
Школяр стрибає через портфелі. Фото: УНІАН

Останнім часом в Україні шириться інформація про те, що батьків фінансово каратимуть за прогули дітей. Мовляв, за кожен пропущений урок одразу штраф, а поліція ледь не чергуватиме під школами. Насправді ж ця інформація дещо перебільшена.

Про те, чи штрафуватимуть батьків за прогули школи дітей, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення Начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Василя Богдана.

Читайте також:

Чому виникли чутки, що батьків штрафуватимуть за прогули дітей

Уряд постановою №241 дійсно оновив правила обліку школярів. Але ці зміни не про покарання за звичайні пропуски — наприклад, якщо дитина проспала чи захворіла. Йдеться про контроль за дітьми, які фактично зникли з навчання:

  • не ходять до школи тривалий час без пояснень;
  • з ними та їхніми батьками немає зв’язку.

За разові пропуски ніхто штрафувати не буде. До служб можуть звернутися лише тоді, коли дитина систематично не відвідує школу і з родиною неможливо зв’язатися. Це крайній захід, щоб перевірити, чи все з дитиною добре.

"Школа звертається до служби у справах дітей та ювенальної поліції лише тоді, коли дитина системно не вчиться, а батьки не виходять на зв'язок. Це крайній захід, щоб захистити право дитини на освіту, зʼясувати — чи не сталося з нею щось "погане", а не спосіб поповнити бюджет штрафами", — зазначається у повідомленні.

Що варто знати батькам в Україні

Якщо дитина захворіла або має поважну причину — достатньо повідомити вчителя, як і раніше. Відповідальність для батьків справді існує. Вона передбачена статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За ухилення від батьківських обов’язків можуть:

  • за перше порушення — винести попередження або накласти штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів — від 850 до 1 700 гривень; 
  • якщо ж порушення повторюється протягом року, штраф зростає — від 100 до 300 мінімумів, тобто від 1 700 до 5 100 гривень.

Однак це стосується серйозного нехтування обов’язками, а не за звичайні пропуски. Тож головна ідея цих змін — не покарати батьків, а подбати про дітей, щоб вони були в безпеці та здобували освіту.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року в Німеччині сім’ям із дітьми трохи підвищили державну підтримку — збільшили виплати Kindergeld. Також посилили допомогу для малозабезпечених родин і розширили податкові пільги для батьків.

Також ми розповідали, що батьки зобов’язані добре виховувати дітей, дбати про їхній добробут і нормальні умови життя. Якщо ці вимоги не виконувати, можна отримати великий штраф. 

діти поліція штрафи покарання батьки
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

