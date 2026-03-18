Право дітей на спадок в Україні: 3 гарантії, які передбачені законом

Дівчина з дитиною на руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні діти мають особливий правовий захист, коли йдеться про спадщину. Закон передбачає низку гарантій, щоб дитина точно отримала свою частку майна, а також забезпечує захист її інтересів під час оформлення документів.

Про те, які саме права мають діти-спадкоємці і як це працює на практиці, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Чи мають діти право успадкувати майно в Україні

Згідно з 17 статтею закону "Про охорону дитинства", кожна дитина, включно з усиновленою, має право успадкувати майно або гроші батьків після їхньої смерті. І неважливо, чи жила дитина разом із ними.

Навіть якщо батьків позбавили батьківських прав, дитина все одно зберігає право на спадщину. Також право на спадок мають діти, які були зачаті за життя спадкодавця, але народилися вже після його смерті.

Чи можуть позбавити дитину спадку в Україні через заповіт

Для деяких категорій дітей в Україні діють додаткові гарантії. Йдеться про:

малолітніх,

неповнолітніх,

повнолітніх, але непрацездатних дітей.

Вони мають право на обов’язкову частку у спадщині — навіть якщо в заповіті про них нічого не сказано. Це щонайменше половина того, що вони отримали б за законом.

Чи потрібно дитині подавати заяву про прийняття спадщини в Україні

Ще один важливий момент: діти автоматично вважаються тими, хто прийняв спадщину — якщо офіційно не відмовилися від неї. Це зроблено для того, щоб дитина не втратила майно через незнання або через бездіяльність дорослих.

Як оформлюється спадщина для дітей в Україні

Процедура залежить від віку:

діти від 14 до 18 років можуть самі подати заяву про прийняття чи відмову від спадщини, але лише за згодою батьків і органу опіки;

за дітей до 14 років або недієздатних осіб це роблять батьки чи опікуни.

Однак, відмовитися від спадщини від імені дитини можна тільки з дозволу органу опіки. Це потрібно, щоб дорослі не приймали рішень, які можуть нашкодити дитині.

Щоб оформити спадщину, потрібно звернутися до нотаріуса. Саме він відкриває спадкову справу, визначає спадкоємців і допомагає отримати свідоцтво про право на спадщину.

Часті запитання

Як отримати свідоцтво про право на спадщину в Україні?

Щоб отримати свідоцтво, яке підтверджує право на спадщину, потрібно в установлені строки з моменту смерті спадкодавця звернутися до нотаріуса (державного чи приватного) з відповідною заявою про прийняття спадщини. Разом із заявою слід надати документи, що підтверджують особу, родинні стосунки та право власності на майно. Після завершення цього терміну нотаріус видає свідоцтво.

Скільки часу є на оформлення спадщини в Україні?

Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу, для прийняття спадщини встановлено шестимісячний строк, який починається з моменту відкриття спадщини, тобто з дня смерті спадкодавця. Якщо спадкоємець не звернувся до нотаріуса протягом цього періоду, його вважають таким, що відмовився від спадщини.

