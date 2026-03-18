Запасний варіант: як в Україні працює підпризначення спадкоємця

В Україні кожен громадянин може розпоряджатись своїм майном на власний розсуд, зокрема визначити, хто його успадкує. Для цього людина повинна скласти заповіт. В документі можна навіть вказати "запасних" спадкоємців.

Про те, чи можна вказати в заповіті "додаткових" спадкоємців, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Хто може бути спадкоємцем в Україні

Заповіт — це особисте волевиявлення людини на випадок її смерті. Складає його тільки сама людина, яка повністю дієздатна. Через представника зробити це не можна.

Згідно зі статтею 1222 Цивільного кодексу України, спадкоємцями можуть бути як живі люди, так і ті, хто ще не народився, але був зачатий до смерті власника майна. Крім того, у заповіті можна призначити і юридичні особи чи інших учасників цивільних відносин.

Чи можна в Україні вказати у заповіті "запасного" спадкоємця

Цікаво, що у заповіті можна передбачити запасний варіант — підпризначеного спадкоємця. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу України, це людина, яка отримає майно якщо основний спадкоємець:

помре;

відмовиться від спадку;

не зможе прийняти спадщину;

буде усунений від права на спадкування;

у разі відсутності умов, визначених у заповіті.

Така опція допомагає передбачити різні життєві ситуації та гарантує виконання волі заповідача.

Варто також пам'ятати, що спадщина відкривається в день смерті власника майна (або коли його офіційно визнають померлим). Якщо основний спадкоємець уже помер до цього моменту, спадщину отримує підпризначений.

Якщо ж спадкоємець помер після відкриття спадщини, тоді застосовується так званий механізм спадкової трансмісії — його частка переходить до його власних спадкоємців.

Часті питання

Як ділиться спадок якщо немає заповіту?

Якщо людина за життя не склала заповіт, її майно ділиться між її родичами у визначеному законом порядку. Кожна наступна черга отримує право на спадкування, якщо відсутня попередня. Між спадкоємцями однієї черги майно ділиться в рівних долях.

Як подати заяву на спадщину?

Щоб оформити спадщину в Україні, потрібно встигнути подати заяву протягом 6 місяців після смерті людини, яка залишила майно. Для цього слід звернутися до нотаріуса за останнім місцем проживання покійного або там, де знаходиться його майно. Заяву можна подати особисто або відправити поштою, але з завіреним нотаріусом підписом.