Як ділиться спадщина, якщо подружжя в Україні склало спільний заповіт

Під час подружнього життя люди зазвичай накопичують не лише спільні спогади, а й майно — квартиру чи будинок, землю, автомобіль, заощадження. І рано чи пізно виникає питання: кому і як усе це передати у спадок. Один із варіантів — оформити спільний заповіт подружжя.

Реклама

Як відбувається спадкування за спільним заповітом подружжя в Україні

Такий документ передбачений статтею 1243 Цивільного кодексу України. Він дозволяє чоловікові та дружині разом визначити, що станеться з майном, яке належить їм на праві спільної сумісної власності.

Суть механізму досить проста. Якщо помирає один із подружжя, його частка у спільному майні автоматично переходить до другого. А вже після смерті другого спадкоємцями стають люди, які зазначені у спільному заповіті. Таким чином майно не дробиться і виконується спільна воля подружжя.

Чи можна змінити або скасувати спільний заповіт в Україні

Подружжя може змінити своє рішення. За життя спільний заповіт можна скасувати, але це обов’язково потрібно зробити у нотаріуса.

Якщо ж один із подружжя помирає, нотаріус накладає заборону на відчуження майна, яке вказане в заповіті. Це потрібно, щоб умови документа були виконані.

Чому не варто відкладати складання заповіту в Україні

Багато українців думають, що заповіт потрібен лише в похилому віці. Але фахівці радять подбати про це значно раніше.

"Правильне юридичне планування — включно зі складанням заповіту — дозволяє захистити інтереси родини та забезпечити порядок у питаннях, що часто стають складними та емоційними", — у коментарі для Новини.LIVE пояснив юрист Олег Козляк.

За його словами, є кілька причин скласти заповіт завчасно:

Запобігання суперечкам між родичами

Наявність заповіту допомагає уникнути конфліктів між потенційними спадкоємцями. Коли є нотаріально посвідчений документ, у ньому чітко зафіксовано волю людини — кому саме має перейти її майно.

Можливість передати майно тим, кого ви обрали

Якщо заповіту немає, спадщина розподіляється відповідно до закону. І це не завжди збігається з особистими побажаннями власника майна. Заповіт дозволяє самостійно визначити спадкоємців.

Можливість встановлювати певні умови

У заповіті можна передбачити додаткові правила. Наприклад, визначити порядок користування майном, призначити відповідальних осіб або врахувати інтереси неповнолітніх членів родини.

Заповіт можна змінювати

Важливо пам’ятати, що заповіт — не остаточне рішення на все життя. Його можна змінювати, скасовувати або складати новий документ необмежену кількість разів — залежно від життєвих обставин.

Спокій та впевненість

Наявність заповіту зменшує юридичні ризики та значно спрощує процедуру оформлення спадщини для близьких людей. Родині не доведеться витрачати час і сили на вирішення можливих суперечок.

