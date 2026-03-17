Как делится наследство, если супруги составили совместное завещание

Как делится наследство, если супруги составили совместное завещание

Дата публикации 17 марта 2026 07:15
Как делится наследство, если супруги в Украине составили совместное завещание
Женщина заполняет документ. Фото: УНИАН

Во время супружеской жизни люди обычно накапливают не только общие воспоминания, но и имущество — квартиру или дом, землю, автомобиль, сбережения. И рано или поздно возникает вопрос: кому и как все это передать по наследству. Один из вариантов — оформить совместное завещание супругов.

О том, что такое совместное завещание супругов и как по такому документу происходит процесс наследования, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Как происходит наследование по совместному завещанию супругов в Украине

Такой документ предусмотрен статьей 1243 Гражданского кодекса Украины. Он позволяет мужу и жене вместе определить, что произойдет с имуществом, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности.

Суть механизма достаточно проста. Если умирает один из супругов, его доля в общем имуществе автоматически переходит ко второму. А уже после смерти второго наследниками становятся люди, которые указаны в совместном завещании. Таким образом имущество не дробится и выполняется общая воля супругов.

Можно ли изменить или отменить совместное завещание в Украине

Супруги могут изменить свое решение. При жизни совместное завещание можно отменить, но это обязательно нужно сделать у нотариуса.

Если же один из супругов умирает, нотариус накладывает запрет на отчуждение имущества, которое указано в завещании. Это нужно, чтобы условия документа были выполнены.

Почему не стоит откладывать составление завещания в Украине

Многие украинцы думают, что завещание нужно лишь в преклонном возрасте. Но специалисты советуют позаботиться об этом значительно раньше.

"Правильное юридическое планирование — включая составление завещания — позволяет защитить интересы семьи и обеспечить порядок в вопросах, которые часто становятся сложными и эмоциональными", — в комментарии для Новини.LIVE объяснил юрист Олег Козляк.

По его словам, есть несколько причин составить завещание заблаговременно:

  • Предотвращение споров между родственниками

Наличие завещания помогает избежать конфликтов между потенциальными наследниками. Когда есть нотариально заверенный документ, в нем четко зафиксирована воля человека — кому именно должно перейти его имущество.

  • Возможность передать имущество тем, кого вы выбрали

Если завещания нет, наследство распределяется в соответствии с законом. И это не всегда совпадает с личными пожеланиями владельца имущества. Завещание позволяет самостоятельно определить наследников.

  • Возможность устанавливать определенные условия

В завещании можно предусмотреть дополнительные правила. Например, определить порядок пользования имуществом, назначить ответственных лиц или учесть интересы несовершеннолетних членов семьи.

  • Завещание можно изменять

Важно помнить, что завещание — не окончательное решение на всю жизнь. Его можно менять, отменять или составлять новый документ неограниченное количество раз — в зависимости от жизненных обстоятельств.

  • Спокойствие и уверенность

Наличие завещания уменьшает юридические риски и значительно упрощает процедуру оформления наследства для близких людей. Семье не придется тратить время и силы на решение возможных споров.

Ранее мы писали, что иногда украинцы годами ухаживают за родными, тратят на это время, силы и деньги, но впоследствии узнают, что они все имущество оставили кому-то постороннему. В такой ситуации возникает вопрос: можно ли оспорить такое завещание.

Также мы рассказывали, что в Украине наследство можно получить двумя способами: по закону или по завещанию. Если документа нет, имущество достается родственникам в определенном порядке. Но иногда можно получить наследство даже вне этой очереди.

закон документы наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
