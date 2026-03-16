Как получить наследство в Украине вне своей очереди в 2026 году

Человек держит Гражданский кодекс Украины. Фото: УНИАН

В Украине наследство можно получить по закону или по завещанию. Если человек не оставил распоряжение на случай своей смерти, право на имущество получают его родственники в определенной законом очередности. Однако в некоторых случаях, право на наследство можно получить и вне очереди.

О том, в каких случаях наследство в Украине можно получить вне очереди, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на положения статьи 1259 Гражданского кодекса Украины.

Реклама

Кому переходит наследственное имущество по закону в Украине

В Министерстве юстиции Украины объяснили, что без завещания наследство переходит родственникам в пять этапов — от ближайших до более дальних. Первая очередь наследников — это ближайшие родственники умершего:

родители;

супруг или супруга;

дети (в том числе усыновленные, а также родившиеся после смерти отца или матери).

Если таких наследников нет или они отказались от наследства, право переходит ко второй очереди:

родные братья и сестры;

дедушка и бабушка со стороны матери и отца.

Третья очередь — это родные дяди и тети. К четвертой очереди относятся люди, которые не являются родственниками, но жили с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до его смерти.

Пятая очередь — это другие родственники до шестой степени родства, а также иждивенцы умершего, которые не были членами его семьи.

Каждая следующая очередь получает право на наследство только тогда, когда нет наследников предыдущей. Однако из этого правила есть два исключения.

Когда очередность наследования в Украине могут изменить

Закон позволяет изменить порядок наследования в двух случаях:

По договоренности между наследниками

Наследники могут заключить нотариально удостоверенный договор уже после открытия наследства. Главное условие — чтобы это не нарушало права других наследников или тех, кто имеет право на обязательную долю.

По решению суда

Человек из следующей очереди может получить право наследовать вместе с ближайшими родственниками, если докажет, что долгое время ухаживал за умершим, финансово его поддерживал или помогал, когда тот в силу возраста, болезни или инвалидности был беспомощным.

То есть иногда даже те, кто формально стоит в дальнейшей очереди, могут иметь законные основания получить часть наследства.

Ранее мы писали, что после начала полномасштабной войны многие украинцы уехали жить за границу. Поэтому при оформлении наследства все чаще возникает вопрос: должны ли такие люди платить больший налог.

Также мы рассказывали, что в Украине нет отдельного налога на наследство. Но полученное в наследство имущество считается доходом, поэтому с него платят НДФЛ. Ставка налога может быть 0%, 5% или 18% — всё зависит от того, насколько близки родственные связи между наследником и умершим, а также от их статуса резидента.