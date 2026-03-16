Як отримати спадщину в Україні поза своєю чергою у 2026 році

Людина тримає Цивільний кодекс України. Фото: УНІАН

В Україні спадщину можна отримати за законом або за заповітом. Якщо людина не залишила розпорядження на випадок своєї смерті, право на майно отримують її родичі у визначеній законом черговості. Однак в деяких випадках, право на спадок можна отримати й поза чергою.

Про те, в яких випадках спадщину в Україні можна отримати поза чергою, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на положення статті 1259 Цивільного кодексу України.

Реклама

Читайте також:

Кому переходить спадкове майно за законом в Україні

В Міністерстві юстиції України пояснили, що без заповіту спадщина переходить родичам у п’ять етапів — від найближчих до більш далеких. Перша черга спадкоємців — це найближчі родичі померлого:

батьки;

чоловік або дружина;

діти (у тому числі усиновлені, а також ті, що народилися після смерті батька чи матері).

Якщо таких спадкоємців немає або вони відмовилися від спадщини, право переходить до другої черги:

рідні брати та сестри;

дідусь і бабуся з боку матері та батька.

Третя черга — це рідні дядьки та тітки. До четвертої черги належать люди, які не є родичами, але жили зі спадкодавцем однією сім’єю щонайменше п’ять років до його смерті.

П’ята черга — це інші родичі до шостого ступеня споріднення, а також утриманці померлого, які не були членами його сім’ї.

Кожна наступна черга отримує право на спадщину лише тоді, коли немає спадкоємців попередньої. Однак з цього правила є два виключення.

Коли черговість спадкування в Україні можуть змінити

Закон дозволяє змінити порядок спадкування у двох випадках:

За домовленістю між спадкоємцями

Спадкоємці можуть укласти нотаріально посвідчений договір уже після відкриття спадщини. Головна умова — щоб це не порушувало права інших спадкоємців або тих, хто має право на обов’язкову частку.

За рішенням суду

Людина з наступної черги може отримати право спадкувати разом з ближчими родичами, якщо доведе, що довгий час доглядала за померлим, фінансово його підтримувала або допомагала, коли той через вік, хворобу чи інвалідність був безпорадним.

Тобто іноді навіть ті, хто формально стоїть у дальшій черзі, можуть мати законні підстави отримати частину спадщини.

Раніше ми писали, що після початку повномасштабної війни багато українців виїхали жити за кордон. Тому під час оформлення спадщини все частіше виникає питання: чи мають такі люди платити більший податок.

Також ми розповідали, що в Україні немає окремого податку на спадщину. Але отримане у спадок майно вважається доходом, тому з нього сплачують ПДФО. Ставка податку може бути 0%, 5% або 18% — усе залежить від того, наскільки близькі родинні зв’язки між спадкоємцем і померлим, а також від їхнього статусу резидента.