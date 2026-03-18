Запасной вариант: как в Украине работает подназначение наследника

В Украине каждый гражданин может распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, в частности определить, кто его унаследует. Для этого человек должен составить завещание. В документе можно даже указать "запасных" наследников.

О том, можно ли указать в завещании "дополнительных" наследников, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Читайте также:

Кто может быть наследником в Украине

Завещание — это личное волеизъявление человека на случай его смерти. Составляет его только сам человек, который полностью дееспособен. Через представителя сделать это нельзя.

Согласно статье 1222 Гражданского кодекса Украины, наследниками могут быть как живые люди, так и те, кто еще не родился, но был зачат до смерти владельца имущества. Кроме того, в завещании можно указать и юридические лица или других участников гражданских отношений.

Можно ли в Украине указать в завещании "запасного" наследника

Интересно, что в завещании можно предусмотреть запасной вариант — подназначенного наследника. В соответствии со статьей 1244 Гражданского кодекса Украины, это человек, который получит имущество если основной наследник:

умрет;

откажется от наследства;

не сможет принять наследство;

будет отстранен от права на наследование;

в случае отсутствия условий, определенных в завещании.

Такая опция помогает предусмотреть различные жизненные ситуации и гарантирует выполнение воли завещателя.

Стоит также помнить, что наследство открывается в день смерти владельца имущества (или когда его официально признают умершим). Если основной наследник уже умер до этого момента, наследство получает подназначенный.

Если же наследник умер после открытия наследства, тогда применяется так называемый механизм наследственной трансмиссии — его доля переходит к его собственным наследникам.

Ранее мы писали, что после начала полномасштабной войны многие украинцы уехали за границу. Из-за этого часто возникают вопросы, не нужно ли им платить повышенный налог при оформлении наследства.

Также мы рассказывали, что когда люди живут вместе в браке, они накапливают общее имущество — квартиру или дом, землю, машину и сбережения. Рано или поздно встает вопрос: как и кому это все передать. Один из вариантов — сделать совместное завещание супругов.

Часто задаваемые вопросы

Как делится наследство, если нет завещания?

Если человек при жизни не составил завещание, его имущество делится между его родственниками в установленном законом порядке. Каждая последующая очередь получает право на наследование, если отсутствует предыдущая. Между наследниками одной очереди имущество делится в равных судьбах.

Как подать заявление на наследство?

Чтобы оформить наследство в Украине, нужно успеть подать заявление в течение 6 месяцев после смерти человека, оставившего имущество. Для этого следует обратиться к нотариусу за последним местожительством усопшего или там, где находится его имущество. Заявление можно подать лично или отправить по почте, но с заверенной нотариусом подписью.