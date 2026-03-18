Право детей на наследство в Украине: 3 гарантии, которые предусмотрены законом

Девушка с ребенком на руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине дети имеют особую правовую защиту, когда речь идет о наследстве. Закон предусматривает ряд гарантий, чтобы ребенок точно получил свою долю имущества, а также обеспечивает защиту его интересов при оформлении документов.

О том, какие именно права имеют дети-наследники и как это работает на практике, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Имеют ли дети право унаследовать имущество в Украине

Согласно 17 статье закона "Об охране детства", каждый ребенок, включая усыновленного, имеет право унаследовать имущество или деньги родителей после их смерти. И неважно, жил ли ребенок вместе с ними.

Даже если родителей лишили родительских прав, ребенок все равно сохраняет право на наследство. Также право на наследство имеют дети, которые были зачаты при жизни наследодателя, но родились уже после его смерти.

Могут ли лишить ребенка наследства в Украине через завещание

Для некоторых категорий детей в Украине действуют дополнительные гарантии. Речь идет о:

малолетних,

несовершеннолетних,

совершеннолетних, но нетрудоспособных детях.

Они имеют право на обязательную долю в наследстве — даже если в завещании о них ничего не сказано. Это как минимум половина того, что они получили бы по закону.

Нужно ли ребенку подавать заявление о принятии наследства в Украине

Еще один важный момент: дети автоматически считаются принявшими наследство — если официально не отказались от него. Это сделано для того, чтобы ребенок не потерял имущество по незнанию или из-за бездействия взрослых.

Как оформляется наследство для детей в Украине

Процедура зависит от возраста:

дети от 14 до 18 лет могут сами подать заявление о принятии или отказе от наследства, но только с согласия родителей и органа опеки;

за детей до 14 лет или недееспособных лиц это делают родители или опекуны.

Однако, отказаться от наследства от имени ребенка можно только с разрешения органа опеки. Это нужно, чтобы взрослые не принимали решений, которые могут навредить ребенку.

Чтобы оформить наследство, нужно обратиться к нотариусу. Именно он открывает наследственное дело, определяет наследников и помогает получить свидетельство о праве на наследство.

Частые вопросы

Как получить свидетельство о праве на наследство в Украине?

Чтобы получить свидетельство, подтверждающее право на наследство, нужно в установленные сроки с момента смерти наследодателя обратиться к нотариусу (государственному или частному) с соответствующим заявлением о принятии наследства. Вместе с заявлением следует предоставить документы, подтверждающие личность, родственные отношения и право собственности на имущество. После завершения этого срока нотариус выдает свидетельство.

Сколько времени есть на оформление наследства в Украине?

В соответствии со статьей 1270 Гражданского кодекса, для принятия наследства установлен шестимесячный срок, который начинается с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя. Если наследник не обратился к нотариусу в течение этого периода, его считают отказавшимся от наследства.