Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Право детей на наследство в Украине: 3 гарантии, которые гарантирует закон

Право детей на наследство в Украине: 3 гарантии, которые гарантирует закон

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 19:10
Право детей на наследство в Украине: 3 гарантии, которые предусмотрены законом
Девушка с ребенком на руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине дети имеют особую правовую защиту, когда речь идет о наследстве. Закон предусматривает ряд гарантий, чтобы ребенок точно получил свою долю имущества, а также обеспечивает защиту его интересов при оформлении документов.

О том, какие именно права имеют дети-наследники и как это работает на практике, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Согласно 17 статье закона "Об охране детства", каждый ребенок, включая усыновленного, имеет право унаследовать имущество или деньги родителей после их смерти. И неважно, жил ли ребенок вместе с ними.

Даже если родителей лишили родительских прав, ребенок все равно сохраняет право на наследство. Также право на наследство имеют дети, которые были зачаты при жизни наследодателя, но родились уже после его смерти.

Могут ли лишить ребенка наследства в Украине через завещание

Для некоторых категорий детей в Украине действуют дополнительные гарантии. Речь идет о:

  • малолетних,
  • несовершеннолетних,
  • совершеннолетних, но нетрудоспособных детях.

Они имеют право на обязательную долю в наследстве — даже если в завещании о них ничего не сказано. Это как минимум половина того, что они получили бы по закону.

Нужно ли ребенку подавать заявление о принятии наследства в Украине

Еще один важный момент: дети автоматически считаются принявшими наследство — если официально не отказались от него. Это сделано для того, чтобы ребенок не потерял имущество по незнанию или из-за бездействия взрослых.

Как оформляется наследство для детей в Украине

Процедура зависит от возраста:

  • дети от 14 до 18 лет могут сами подать заявление о принятии или отказе от наследства, но только с согласия родителей и органа опеки;
  • за детей до 14 лет или недееспособных лиц это делают родители или опекуны.

Однако, отказаться от наследства от имени ребенка можно только с разрешения органа опеки. Это нужно, чтобы взрослые не принимали решений, которые могут навредить ребенку.

Чтобы оформить наследство, нужно обратиться к нотариусу. Именно он открывает наследственное дело, определяет наследников и помогает получить свидетельство о праве на наследство.

Ранее мы писали, что когда люди живут вместе, они как правило накапливают определенное имущество — квартиру или дом, землю, машину, деньги и тому подобное. И рано или поздно возникает вопрос: кому оставить все это после себя. Один из способов — сделать совместное завещание для супругов.

Также мы рассказывали, что в Украине каждый сам решает, что делать со своим имуществом и кто его унаследует. Для этого нужно составить завещание. В нем даже можно указать "запасных" наследников на случай, если основные не смогут получить наследство.

Частые вопросы

Как получить свидетельство о праве на наследство в Украине?

Чтобы получить свидетельство, подтверждающее право на наследство, нужно в установленные сроки с момента смерти наследодателя обратиться к нотариусу (государственному или частному) с соответствующим заявлением о принятии наследства. Вместе с заявлением следует предоставить документы, подтверждающие личность, родственные отношения и право собственности на имущество. После завершения этого срока нотариус выдает свидетельство.

Сколько времени есть на оформление наследства в Украине?

В соответствии со статьей 1270 Гражданского кодекса, для принятия наследства установлен шестимесячный срок, который начинается с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя. Если наследник не обратился к нотариусу в течение этого периода, его считают отказавшимся от наследства.

закон дети нотариус наследство завещание
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации