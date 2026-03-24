Новые правила учета школьников: грозят ли родителям штрафы за прогулы
В последнее время в Украине распространяется информация о том, что родителей финансово будут наказывать за прогулы детей. Мол, за каждый пропущенный урок сразу штраф, а полиция едва ли не будет дежурить под школами. На самом деле эта информация несколько преувеличена.
О том, будут ли штрафовать родителей за прогулы школы детей, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на объяснения Начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Василия Богдана.
Почему возникли слухи, что родителей будут штрафовать за прогулы детей
Правительство постановлением №241 действительно обновило правила учета школьников. Но эти изменения не о наказании за обычные пропуски — например, если ребенок проспал или заболел. Речь идет о контроле за детьми, которые фактически исчезли с учебы:
- не ходят в школу длительное время без объяснений;
- с ними и их родителями нет связи.
За разовые пропуски никто штрафовать не будет. В службы могут обратиться только тогда, когда ребенок систематически не посещает школу и с семьей невозможно связаться. Это крайняя мера, чтобы проверить, все ли с ребенком хорошо.
"Школа обращается в службу по делам детей и ювенальную полицию только тогда, когда ребенок системно не учится, а родители не выходят на связь. Это крайняя мера, чтобы защитить право ребенка на образование, выяснить — не произошло ли с ним что-то "плохое", а не способ пополнить бюджет штрафами", — отмечается в сообщении.
Что стоит знать родителям в Украине
Если ребенок заболел или имеет уважительную причину — достаточно сообщить учителю, как и раньше. Ответственность для родителей действительно существует. Она предусмотрена статьей 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За уклонение от родительских обязанностей могут:
- за первое нарушение — вынести предупреждение или наложить штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов — от 850 до 1 700 гривен;
- если же нарушение повторяется в течение года, штраф возрастает — от 100 до 300 минимумов, то есть от 1 700 до 5 100 гривен.
Однако это касается серьезного пренебрежения обязанностями, а не за обычные пропуски. Поэтому главная идея этих изменений — не наказать родителей, а позаботиться о детях, чтобы они были в безопасности и получали образование.
