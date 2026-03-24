Новые правила учета школьников: грозят ли родителям штрафы за прогулы

Школьник прыгает через портфели. Фото: УНИАН

В последнее время в Украине распространяется информация о том, что родителей финансово будут наказывать за прогулы детей. Мол, за каждый пропущенный урок сразу штраф, а полиция едва ли не будет дежурить под школами. На самом деле эта информация несколько преувеличена.

О том, будут ли штрафовать родителей за прогулы школы детей, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на объяснения Начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Василия Богдана.

Читайте также:

Почему возникли слухи, что родителей будут штрафовать за прогулы детей

Правительство постановлением №241 действительно обновило правила учета школьников. Но эти изменения не о наказании за обычные пропуски — например, если ребенок проспал или заболел. Речь идет о контроле за детьми, которые фактически исчезли с учебы:

не ходят в школу длительное время без объяснений;

с ними и их родителями нет связи.

За разовые пропуски никто штрафовать не будет. В службы могут обратиться только тогда, когда ребенок систематически не посещает школу и с семьей невозможно связаться. Это крайняя мера, чтобы проверить, все ли с ребенком хорошо.

"Школа обращается в службу по делам детей и ювенальную полицию только тогда, когда ребенок системно не учится, а родители не выходят на связь. Это крайняя мера, чтобы защитить право ребенка на образование, выяснить — не произошло ли с ним что-то "плохое", а не способ пополнить бюджет штрафами", — отмечается в сообщении.

Что стоит знать родителям в Украине

Если ребенок заболел или имеет уважительную причину — достаточно сообщить учителю, как и раньше. Ответственность для родителей действительно существует. Она предусмотрена статьей 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За уклонение от родительских обязанностей могут:

за первое нарушение — вынести предупреждение или наложить штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов — от 850 до 1 700 гривен;

если же нарушение повторяется в течение года, штраф возрастает — от 100 до 300 минимумов, то есть от 1 700 до 5 100 гривен.

Однако это касается серьезного пренебрежения обязанностями, а не за обычные пропуски. Поэтому главная идея этих изменений — не наказать родителей, а позаботиться о детях, чтобы они были в безопасности и получали образование.

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года в Германии семьям с детьми немного повысили государственную поддержку — увеличили выплаты Kindergeld. Также усилили помощь для малообеспеченных семей и расширили налоговые льготы для родителей.

Также мы рассказывали, что родители обязаны хорошо воспитывать детей, заботиться об их благополучии и нормальных условиях жизни. Если эти требования не выполнять, можно получить большой штраф.