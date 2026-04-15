Штрафы на границе Украины: за нарушение каких правил строго наказывают в 2026

Автомобиль в пункте пропуска на границе Украины. Фото: ГПСУ/Facebook

Кошелькам украинцев, которые планируют выехать в Польшу или другое государство ЕС, могут грозить финансовые санкции. Наших граждан активно штрафуют на границе в случае нарушений таможенного законодательства. Не помешает узнать, какие действия приведут к привлечению к административной ответственности.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Таможенный кодекс Украины.

Штрафы на украинской границе

Лучше заранее изучить таможенные правила и соблюдать законодательные требования, чем столкнуться с проблемами при выезде за границу. Не все знают, что украинцам запрещено ввозить определенные продукты питания на территорию ЕС, в частности мясо и сало в любом виде, молочные изделия, а также консервы.

В Украине штрафуют за такие нарушения Таможенного кодекса:

статья 471 — уклонение от декларирования товаров и валюты на сумму более 10 000 евро в эквиваленте;

статья 474 — недопуск должностных лиц к осмотру товаров, транспортных средств и документов при осуществлении таможенной проверки;

статья 476 — несоблюдение прав интеллектуальной собственности (перемещение через границу поддельных или похищенных товаров);

статья 477 — нарушение порядка ввоза товаров на территорию свободной таможенной зоны;

статья 482 — попытка уклонения от таможенного контроля;

статья 483 — попытка переместить товары скрыто;

статья 485 — уклонение от уплаты таможенных платежей или уменьшение размера налогов.

Финансовая ответственность отличается в зависимости от нарушения. Например, недекларирование валюты влечет штраф в размере 20% от суммы превышения установленного лимита плюс конфискацию наличных. А перевозка товаров без декларирования грозит санкцией 30% от их стоимости.

Статья 474 накладывает административное наказание в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что в 2026 году достигает 1 700 грн. Зато за нарушение прав интеллектуальной собственности придется отдать в 10 раз больше — 17 000 грн (с конфискацией товаров).

Если путешественник попытается транспортировать продукцию скрыто или контролирующий орган докажет факт уклонения от таможенного контроля, нарушитель заплатит штраф в размере от 50 до 150% стоимости товаров.

Что еще нужно знать украинцам

