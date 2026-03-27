Виза в Великобританию: актуальные возможности для украинцев в 2026 году

Пассажиры в аэропорту Бангкока. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Некоторые украинцы имеют цель или задачу посетить Великобританию в 2026 году. Сделать это непросто: придется получить визу, предварительно собрав большой пакет документов и оплатив консульский сбор. Не помешает заранее узнать, что нужно гражданам Украины для дальней поездки.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный единый портал правительства Великобритании.

Какую визу могут получить украинцы

Граждане Украины должны получить визу для посещения Великобритании в 2026 году. Это касается всех территорий Соединенного Королевства: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Безвизовый режим не действует, поскольку страна вышла из Европейского Союза в 2020 году и не входит в Шенгенскую зону.

В зависимости от цели путешествия украинцам доступны такие визы в Великобританию:

туристическая — для краткосрочного отдыха, встреч с друзьями, посещения мероприятий и прочего;

семейная (гостевая) — предназначена для гостевания у родственников, проживающих на территории государства легально;

долгосрочная стандартная гостевая — подходит людям, планирующим часто путешествовать (каждое посещение не может превышать шесть месяцев);

деловая — для рабочих поездок, участия в конференциях/симпозиумах/исследовательских проектах и т.д;

учебная — для посещения краткосрочных языковых курсов в учебном заведении, аккредитованном правительством;

детская — оформляется исключительно для несовершеннолетних;

стандартная виза посетителя — объединяет возможности туристического, семейного и делового разрешения на пребывание.

Стоит понимать, что каждая из виз предусматривает индивидуальные запреты на осуществление определенной деятельности. Например, семейная не дает иностранцам права на долгосрочное проживание или трудоустройство, а учебная распространяется исключительно на языковые курсы, не включая получение образования.

Программа Homes for Ukraine

После начала полномасштабной войны Великобритания развернула программу помощи украинцам под названием Homes for Ukraine. Она работает по состоянию на весну 2026 года и предусматривает получение разрешения на въезд при наличии утвержденного спонсора. Он должен:

быть гражданином Великобритании/Ирландии или иметь право на постоянное проживание;

быть способным обеспечить украинца жильем минимум на шесть месяцев.

Другими словами, надо найти человека, который согласится спонсировать ваш переезд и длительное проживание на территории страны. В случае успешного рассмотрения заявки предоставляется право на трудоустройство, обучение и получение государственной поддержки.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Великобритания планирует с апреля 2026 года повысить государственные пенсии. Новые выплаты будут находиться на уровне 241,30 фунта в неделю. Дополнительно правительство хочет усилить поддержку пенсионеров, которые находятся на грани бедности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что въезд на территорию Европейского Союза станет платным в 2026 году. Планируется запуск системы ETIAS — электронного разрешения на пересечение границы. Оформление документа будет стоить 20 евро с человека, а его действие продлится три года.