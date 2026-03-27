Віза до Великої Британії: актуальні можливості для українців у 2026 році

Деякі українці мають мету чи завдання відвідати Велику Британію у 2026 році. Зробити це непросто: доведеться отримати візу, попередньо зібравши великий пакет документів та оплативши консульський збір. Не завадить заздалегідь дізнатися, що потрібно громадянам України для далекої поїздки.

Яку візу можуть отримати українці

Громадяни України повинні отримати візу для відвідування Великої Британії у 2026 році. Це стосується всіх територій Сполученого Королівства: Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Безвізовий режим не діє, оскільки країна вийшла з Європейського Союзу у 2020 році та не входить до Шенгенської зони.

Залежно від мети подорожі українцям доступні такі візи до Великої Британії:

туристична — для короткострокового відпочинку, зустрічей з друзями, відвідування заходів тощо;

сімейна (гостьова) — призначена для гостювання у родичів, які проживають на території держави легально;

довгострокова стандартна гостьова — підходить людям, які планують часто подорожувати (кожне відвідування не може перевищувати шість місяців);

ділова — для робочих поїздок, участі в конференціях/симпозіумах/дослідницьких проєктах тощо;

навчальна — для відвідування короткострокових мовних курсів у навчальному закладі, акредитованому урядом;

дитяча — оформлюється виключно для неповнолітніх;

стандартна віза відвідувача — об'єднує можливості туристичного, сімейного та ділового дозволу на перебування.

Варто розуміти, що кожна з віз передбачає індивідуальні заборони на здійснення певної діяльності. Наприклад, сімейна не дає іноземцям права на довгострокове проживання чи працевлаштування, а навчальна поширюється виключно на мовні курси, не включаючи здобуття освіти.

Читайте також:

Програма Homes for Ukraine

Після початку повномасштабної війни Велика Британія розгорнула програму допомоги українцям під назвою Homes for Ukraine. Вона працює станом на весну 2026 року і передбачає отримання дозволу на в'їзд за наявності затвердженого спонсора. Він повинен:

бути громадянином Великої Британії/Ірландії або мати право на постійне проживання;

бути спроможним забезпечити українця житлом щонайменше на шість місяців.

Іншими словами, треба знайти людину, яка погодиться спонсорувати ваш переїзд і тривале проживання на території країни. В разі успішного розгляду заявки надається право на працевлаштування, навчання та отримання державної підтримки.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Велика Британія планує з квітня 2026 року підвищити державні пенсії. Нові виплати перебуватимуть на рівні 241,30 фунта на тиждень. Додатково уряд хоче посилити підтримку пенсіонерів, які перебувають на межі бідності.

Також Новини.LIVE розповідали, що в’їзд на територію Європейського Союзу стане платним у 2026 році. Планується запуск системи ETIAS — електронного дозволу на перетин кордону. Оформлення документа буде коштувати 20 євро з людини, а його дія триватиме три роки.