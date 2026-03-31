Некоторых украинцев на границе может задержать важная процедура в апреле

Украинский паспорт и штамп на документах. Фото: ГПСУ/Facebook

Многим украинцам для въезда в Польшу, Словакию, Венгрию или Румынию придется выполнить обязательную процедуру. Иначе пересечение внешней границы Европейского Союза будет невозможным. Это приведет к небольшой задержке в пункте пропуска, однако пиковый период с очередями уже прошел.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на travel-europe.europa.eu.

Почему украинцев на границе могут задержать

С 12 октября 2025 года в ЕС запустили новую систему контроля — Entry/Exit System (EES). Она предусматривает замену штампов в паспортах при пересечении границы на автоматическую фиксацию въезда или выезда физического лица в базе данных. Предполагается, что процесс проверки станет быстрее, поскольку минимизируется человеческий фактор.

Однако для успешного функционирования системы необходимо наполнить базу данных. Для этого от граждан третьих стран (в частности украинцев) требуют сдать биометрию — отпечатки четырех пальцев и фото лица. Такая процедура является обязательной для всех путешественников, которые пересекают границу ЕС или Шенгенской зоны по безвизу.

"Европейские страны, которые используют EES, постепенно внедряют систему на своих внешних границах. Сбор данных будет запущен в пунктах пропуска, а полное внедрение состоится до 10 апреля 2026 года", — говорится на официальном портале.

Какие условия въезда в ЕС для украинцев

Чтобы беспрепятственно пересечь государственную границу, украинцы (взрослые и дети от 12 лет) должны сдать биометрические данные в пункте пропуска. Это происходит всего раз — при первом выезде после запуска системы EES. Все последующие путешествия уже будут фиксироваться автоматически.

Именно поэтому возможны задержки на границе, ведь приходится тратить время на сканирование отпечатков пальцев и фотографирование. Конечно, большие очереди были в первые месяцы после введения изменений, когда буквально каждый украинец сдавал биометрию. А по состоянию на апрель 2026 года ситуация стабилизировалась.

Стоит уточнить, что требование является безоговорочным. Если путешественник откажется сдать отпечатки пальцев, ему запретят пересечение границы ЕС. Без этого путешествия на территорию ЕС и Шенгенской зоны станут невозможными (пока Украина не вступит в Евросоюз).

Что еще нужно знать украинцам

Частые вопросы

Как пересечь границу Украины без загранпаспорта?

Согласно статье 2 закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", существует перечень документов, на основании которых можно пересечь государственную границу. В случае отсутствия биометрического загранпаспорта граждане могу предъявить дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка или члена экипажа, а также удостоверение личности на возвращение в Украину.

Как выехать в Польшу беженцам из Украины?

Украинские беженцы могут пересечь польскую границу без биометрического паспорта или только по внутреннему документу, если хотят попросить о временной защите. Хотя после многих лет полномасштабной войны пограничный контроль стал более строгим. Главное — при выезде в Польшу подать заявку на получение статуса PESEL UKR, который дает право на легальное пребывание до 4 марта 2027 года.