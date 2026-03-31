Деяких українців на кордоні може затримати обов’язкова процедура у квітні

Український паспорт і штамп на документах.

Багатьом українцям для в’їзду в Польщу, Словаччину, Угорщину або Румунію доведеться виконати обов’язкову процедуру. Інакше перетин зовнішнього кордону Європейського Союзу буде неможливим. Це призведе до невеликої затримки в пункті пропуску, однак піковий період із чергами вже минув.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на travel-europe.europa.eu.

Чому українців на кордоні можуть затримати

З 12 жовтня 2025 року в ЄС запустили нову систему контролю — Entry/Exit System (EES). Вона передбачає заміну штампів у паспортах при перетині кордону на автоматичну фіксацію в’їзду чи виїзду фізичної особи в базі даних. Передбачається, що процес перевірки стане швидшим, оскільки мінімізується людський фактор.

Однак для успішного функціонування системи необхідно наповнити базу даних. Для цього від громадян третіх країн (зокрема українців) вимагають здати біометрію — відбитки чотирьох пальців і фото обличчя. Така процедура є обов’язковою для всіх мандрівників, які перетинають кордон ЄС або Шенгенської зони за безвізом.

"Європейські країни, які використовують EES, поступово впроваджують систему на своїх зовнішніх кордонах. Збір даних буде запущено в пунктах пропуску, а повне впровадження відбудеться до 10 квітня 2026 року", — йдеться на офіційному порталі.

Які умови в’їзду в ЄС для українців

Щоб безперешкодно перетнути державний кордон, українці (дорослі та діти від 12 років) повинні здати біометричні дані в пункті пропуску. Це відбувається всього раз — при першому виїзді після запуску системи EES. Всі наступні подорожі вже будуть фіксуватися автоматично.

Саме тому можливі затримки на кордоні, бо доводиться витрачати час на сканування відбитків пальців і фотографування. Звісно, великі черги були в перші місяці після запровадження змін, коли буквально кожен українець здавав біометрію. А станом на квітень 2026 році ситуація стабілізувалася.

Варто уточнити, що вимога є беззаперечною. Якщо мандрівник відмовиться здати відбитки пальців, йому заборонять перетин кордону ЄС. Без цього подорожі на територію ЄС та Шенгенської зони стануть неможливими (поки Україна не вступить в Євросоюз).

Що ще варто знати українцям

Часті запитання

Як перетнути кордон України без закордонного паспорта?

Згідно зі статтею 2 закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", існує перелік документів, на підставі яких можна перетнути державний кордон. У разі відсутності біометричного закордонного паспорта громадяни можу пред’явити дипломатичний або службовий паспорт, посвідчення особи моряка або члена екіпажу, а також посвідчення особи на повернення в Україну.

Як виїхати в Польщу біженцям з України?

Українські біженці можуть перетнути польський кордон без біометричного паспорта або лише за внутрішнім документом, якщо хочуть попросити про тимчасовий захист. Хоча після багатьох років повномасштабної війни прикордонний контроль став суворішим. Головне — при виїзді до Польщі подати заявку на отримання статусу PESEL UKR, який дає право на легальне перебування до 4 березня 2027 року.