Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Для в'їзду в Польщу треба показати готівку: мінімальні суми у квітні 2026

Для в’їзду в Польщу треба показати готівку: мінімальні суми у квітні 2026

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 19:15
Автомобільна черга на українському кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Для успішного перетину польського кордону треба мати дійсні документи і мінімальну суму коштів на весь період запланованого перебування. Українці повинні заздалегідь подбати про наявність готівки в гаманці, інакше в’їзд можуть заборонити. Достатньо накопичити 300 злотих (3 500 грн) для короткої поїздки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Читайте також:

Мінімальна сума для в’їзду в Польщу

Польські прикордонники повинні переконатися, що іноземці володіють достатньою сумою готівки на весь період проживання поза межами рідної країни. Вони просять мандрівників підтвердити свою платоспроможність — показати мінімальний обсяг валюти. Це передбачено постановою Міністра внутрішніх справ від 23 лютого 2015 року.

Станом на квітень 2026 року українцям достатньо мати такі суми на кордоні з Польщею:

  • 300 злотих (3 500 грн) — для поїздки до 4 днів;
  • 75 злотих (900 грн) на кожен день — для поїздки тривалістю більше 4 днів.

Якщо мета подорожі пов’язана з навчанням або участю в наукових дослідженнях, то мінімальна сума готівки знижується до 1 270 злотих (15 000 грн) на перші два місяці перебування в Польщі. Особам із оплаченими витратами (яких запросили в гості) достатньо мати щонайменше 100 злотих (1 200 грн).

Кошти на повернення в Україну

Окремо прикордонники перевіряють наявність коштів на зворотну дорогу. Якщо іноземець подорожує автобусом/поїздом, достатньо показати квиток у напрямку України. За його відсутності мінімальна сума повинна становити 200 злотих (2 400 грн). Для громадян інших країн обсяги готівки варіюються:

  • від 500 злотих (6 000 грн) — для держав-членів ЄС, які не мають спільних кордонів із Польщею;
  • від 2 500 злотих (30 000 грн) — для інших категорій іноземців.

Найкращим варіантом буде купити зворотний квиток в Україну або накопичити суму, еквівалентну його вартості (але не менше мінімального ліміту). Цей документ вважається підтвердженням наміру іноземця повернутися додому після перебування в Польщі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці зможуть скористатися новим онлайн-сервісом MOS у Польщі для оформлення карти CUKR онлайн. Цей документ дає дозвіл на легальне проживання протягом трьох років, але передбачає втрату статусу тимчасового захисту.

Також ми писали, що з 1 березня 2026 року пенсії та виплати в Польщі зросли на 5,3%, суми перерахували автоматично. Індексація збільшила як мінімальні пенсії, так і виплати для людей з інвалідністю.

Часті запитання

Як українцям перетнути кордон без закордонного паспорта?

Основним документом, на підставі якого українці можуть перетнути державний кордон, є біометричний паспорт. Однак у 2026 році існує змога виїхати без цього документу. Таке рішення ухвалюють, якщо громадянин намагається вибратися із зони ведення активних бойових дій і раніше не міг швидко відновити/оформити необхідні документи.

Чи треба українцям платити за перетин кордону у 2026 році?

Станом на квітень 2026 року перетин кордону Європейського Союзу безплатний. Однак наприкінці року в ЄС планують запустити систему ETIAS, яка передбачає отримання дозволу на переміщення Європою і країнами Шенгенської зони. Документ буде коштувати 20 євро (приблизно 1000 грн) і залишатиметься дійсним упродовж трьох років після видачі.

Польща українці в Польщі виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації