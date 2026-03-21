Для в’їзду в Польщу треба показати готівку: мінімальні суми у квітні 2026

Автомобільна черга на українському кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Для успішного перетину польського кордону треба мати дійсні документи і мінімальну суму коштів на весь період запланованого перебування. Українці повинні заздалегідь подбати про наявність готівки в гаманці, інакше в’їзд можуть заборонити. Достатньо накопичити 300 злотих (3 500 грн) для короткої поїздки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Мінімальна сума для в’їзду в Польщу

Польські прикордонники повинні переконатися, що іноземці володіють достатньою сумою готівки на весь період проживання поза межами рідної країни. Вони просять мандрівників підтвердити свою платоспроможність — показати мінімальний обсяг валюти. Це передбачено постановою Міністра внутрішніх справ від 23 лютого 2015 року.

Станом на квітень 2026 року українцям достатньо мати такі суми на кордоні з Польщею:

300 злотих (3 500 грн) — для поїздки до 4 днів;

75 злотих (900 грн) на кожен день — для поїздки тривалістю більше 4 днів.

Якщо мета подорожі пов’язана з навчанням або участю в наукових дослідженнях, то мінімальна сума готівки знижується до 1 270 злотих (15 000 грн) на перші два місяці перебування в Польщі. Особам із оплаченими витратами (яких запросили в гості) достатньо мати щонайменше 100 злотих (1 200 грн).

Кошти на повернення в Україну

Окремо прикордонники перевіряють наявність коштів на зворотну дорогу. Якщо іноземець подорожує автобусом/поїздом, достатньо показати квиток у напрямку України. За його відсутності мінімальна сума повинна становити 200 злотих (2 400 грн). Для громадян інших країн обсяги готівки варіюються:

від 500 злотих (6 000 грн) — для держав-членів ЄС, які не мають спільних кордонів із Польщею;

від 2 500 злотих (30 000 грн) — для інших категорій іноземців.

Найкращим варіантом буде купити зворотний квиток в Україну або накопичити суму, еквівалентну його вартості (але не менше мінімального ліміту). Цей документ вважається підтвердженням наміру іноземця повернутися додому після перебування в Польщі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці зможуть скористатися новим онлайн-сервісом MOS у Польщі для оформлення карти CUKR онлайн. Цей документ дає дозвіл на легальне проживання протягом трьох років, але передбачає втрату статусу тимчасового захисту.

Також ми писали, що з 1 березня 2026 року пенсії та виплати в Польщі зросли на 5,3%, суми перерахували автоматично. Індексація збільшила як мінімальні пенсії, так і виплати для людей з інвалідністю.

Часті запитання

Як українцям перетнути кордон без закордонного паспорта?

Основним документом, на підставі якого українці можуть перетнути державний кордон, є біометричний паспорт. Однак у 2026 році існує змога виїхати без цього документу. Таке рішення ухвалюють, якщо громадянин намагається вибратися із зони ведення активних бойових дій і раніше не міг швидко відновити/оформити необхідні документи.

Чи треба українцям платити за перетин кордону у 2026 році?

Станом на квітень 2026 року перетин кордону Європейського Союзу безплатний. Однак наприкінці року в ЄС планують запустити систему ETIAS, яка передбачає отримання дозволу на переміщення Європою і країнами Шенгенської зони. Документ буде коштувати 20 євро (приблизно 1000 грн) і залишатиметься дійсним упродовж трьох років після видачі.