Для въезда в Польшу надо показать наличные: минимальные суммы в апреле 2026

Автомобильная очередь на украинской границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Для успешного пересечения польской границы надо иметь действительные документы и минимальную сумму средств на весь период запланированного пребывания. Украинцы должны заранее позаботиться о наличных в кошельке, иначе въезд могут запретить. Достаточно накопить 300 злотых (3 500 грн) для короткой поездки.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

Читайте также:

Минимальная сумма для въезда в Польшу

Польские пограничники должны убедиться, что иностранцы обладают достаточной суммой наличных на весь период проживания за пределами родной страны. Они просят путешественников подтвердить свою платежеспособность — показать минимальный объем валюты. Это предусмотрено постановлением Министра внутренних дел от 23 февраля 2015 года.

По состоянию на апрель 2026 года украинцам достаточно иметь такие суммы на границе с Польшей:

300 злотых (3 500 грн) — для поездки до 4 дней;

75 злотых (900 грн) на каждый день — для поездки продолжительностью более 4 дней.

Если цель путешествия связана с обучением или участием в научных исследованиях, то минимальная сумма наличных снижается до 1 270 злотых (15 000 грн) на первые два месяца пребывания в Польше. Лицам с оплаченными расходами (которых пригласили в гости) достаточно иметь не менее 100 злотых (1 200 грн).

Деньги на возвращение в Украину

Отдельно пограничники проверяют наличие средств на обратную дорогу. Если иностранец путешествует автобусом/поездом, достаточно показать билет в направлении Украины. При его отсутствии минимальная сумма должна составлять 200 злотых (2 400 грн). Для граждан других стран объемы наличных варьируются:

от 500 злотых (6 000 грн) — для государств-членов ЕС, не имеющих общих границ с Польшей;

от 2 500 злотых (30 000 грн) — для других категорий иностранцев.

Лучшим вариантом будет купить обратный билет в Украину или накопить сумму, эквивалентную его стоимости (но не меньше минимального лимита). Этот документ считается подтверждением намерения иностранца вернуться домой после пребывания в Польше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы смогут воспользоваться новым онлайн-сервисом MOS в Польше для оформления карты CUKR онлайн. Этот документ дает разрешение на легальное проживание в течение трех лет, но предусматривает потерю статуса временной защиты.

Также мы писали, что с 1 марта 2026 года пенсии и выплаты в Польше выросли на 5,3%, суммы пересчитали автоматически. Индексация увеличила как минимальные пенсии, так и выплаты для людей с инвалидностью.

Частые вопросы

Как украинцам пересечь границу без загранпаспорта?

Основным документом, на основании которого украинцы могут пересечь государственную границу, является биометрический паспорт. Однако в 2026 году существует возможность выехать без этого документа. Такое решение принимают, если гражданин пытается выбраться из зоны ведения активных боевых действий и ранее не мог быстро восстановить/оформить необходимые документы.

Надо ли украинцам платить за пересечение границы в 2026 году?

По состоянию на апрель 2026 года пересечение границы Европейского Союза бесплатное. Однако в конце года в ЕС планируют запустить систему ETIAS, которая предусматривает получение разрешения на перемещение по Европе и странам Шенгенской зоны. Документ будет стоить 20 евро (примерно 1000 грн) и оставаться действительным в течение трех лет после выдачи.