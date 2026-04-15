Головна Економіка Українці можуть втратити багато коштів на кордоні: за що штрафують у 2026

Українці можуть втратити багато коштів на кордоні: за що штрафують у 2026

Дата публікації: 15 квітня 2026 10:05
Штрафи на кордоні України: за порушення яких правил суворо карають у 2026
Автомобіль в пункті пропуску на кордоні України. Фото: ДПСУ/Facebook

Гаманцям українців, які планують виїхати в Польщу чи іншу державу ЄС, можуть загрожувати фінансові санкції. Наших громадян активно штрафують на кордоні в разі порушень митного законодавства. Не завадить дізнатися, які дії призведуть до притягнення до адміністративної відповідальності.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Митний кодекс України.

Штрафи на українському кордоні

Краще заздалегідь вивчити митні правила і дотримуватися законодавчих вимог, аніж натрапити на проблеми під час виїзду за кордон. Не всі знають, що українцям заборонено ввозити певні продукти харчування на територію ЄС, зокрема м'ясо та сало в будь-якому вигляді, молочні вироби, а також консерви.

Загалом в Україні штрафують за такі порушення Митного кодексу:

  • стаття 471 — ухилення від декларування товарів і валюти сумою понад 10 000 євро в еквіваленті;
  • стаття 474 — недопуск посадових осіб до огляду товарів, транспортних засобів і документів під час здійснення митної перевірки;
  • стаття 476 — недотримання прав інтелектуальної власності (переміщення через кордон підроблених або викрадених товарів);
  • стаття 477 — порушення порядку ввезення товарів на територію вільної митної зони;
  • стаття 482 — спроба ухилення від митного контролю;
  • стаття 483 — спроба перемістити товари приховано;
  • стаття 485 — ухилення від сплати митних платежів або применшення розміру податків.

Фінансова відповідальність відрізняється залежно від порушення. Наприклад, недекларування валюти тягне штраф у розмірі 20% від суми перевищення встановленого ліміту плюс конфіскацію готівки. А перевезення товарів без декларування загрожує санкцією 30% від їх вартості.

Стаття 474 накладає адміністративне покарання в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у 2026 році досягає 1 700 грн. Натомість за порушення прав інтелектуальної власності доведеться віддати в 10 разів більше — 17 000 грн (з конфіскацією товарів).

Якщо мандрівник спробує транспортувати продукцію приховано чи контролюючий орган доведе факт ухилення від митного контролю, порушник заплатить штраф у розмірі від 50 до 150% вартості товарів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деяких українців можуть затримати на кордоні у квітні 2026 року. Наші громадяни повинні здати біометричні дані, якщо виїжджають вперше після запровадження системи EES. Йдеться про сканування відбитків пальців і фотографування обличчя.

Також Новини.LIVE розповідали, що потрібно українцям для в’їзду на територію Великої Британії у 2026 році. Без візи мандрівників не пропустять через кордон. Необхідно завчасно отримати дозвільний документ залежно від мети свого запланованого перебування.

Митна служба штрафи виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
