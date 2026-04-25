Пересечение границы Украины: какие вещи не надо декларировать во время таможенного контроля

Очереди в пункте пропуска на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцы могут столкнуться с проблемами во время пересечения границы. Возвращаясь домой из других стран, наши граждане часто везут сувениры и подарки совместно с личными вещами. Часть багажа придется декларировать во время прохождения таможенного контроля, однако существуют исключения.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Какие вещи не декларируют на границе

Пользуясь каналом упрощенного таможенного контроля, так называемым "зеленым коридором", гражданин подтверждает, что не перемещает вещи, требующие декларирования. Предметы личного пользования не входят в список имущества, за которое приходится платить налоги.

Упрощенный контроль предусматривается для:

двух мобильных телефонов;

одного фотоаппарата;

двух переносных персональных компьютеров;

украшений собственного пользования;

спортивного снаряжения;

100 мл духов;

алкоголя и табачных изделий в установленных пределах;

наличной валюты до 10 000 евро в эквиваленте;

товаров общей стоимостью 500 евро и весом 50 кг;

лекарственных средств в рецептурном количестве или не более пяти упаковок каждого наименования на человека.

"Нормы перемещения товаров, наличности, табака, продуктов питания и алкогольных напитков зеленым коридором действуют один раз в 24 часа. Прохождение таможенного контроля по зеленому коридору освобождает граждан от заполнения декларации", — отметили на сайте Государственной таможенной службы.

Читайте также:

Что необходимо декларировать на границе

Красный коридор используется в случае транспортировки товаров, на помещение которых необходимы разрешительные документы. Плюс список включает культурные ценности, банковские металлы, наркотические лекарственные средства, ценные бумаги, товары стоимостью более 500 евро, домашних животных при наличии оригиналов международных ветеринарных сертификатов.

За уклонение от декларирования на границе предусмотрена строгая ответственность. Кроме штрафов, нарушителей ждет конфискация некоторых товаров и части валютных ценностей. Поэтому желательно не скрывать от контролирующего органа факт перевозки такого имущества.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны уведомить налоговую о переезде за границу для избежания двойного налогообложения. Надо закрыть ФЛП и подать в ГНС декларацию минимум за 60 календарных дней до выезда. Это официальный способ проинформировать об отказе от резидентства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут потерять на границе 20% от суммы валютных сбережений. Это наказание за уклонение от декларирования наличных денег. Однако штраф взимают непосредственно с суммы превышения лимита.