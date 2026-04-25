Перетин кордону України: які речі не треба декларувати під час митного контролю

Черги в пункті пропуску на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Українці можуть стикнутися з проблемами під час перетину кордону. Повертаючись додому з інших країн, наші громадяни часто везуть сувеніри і подарунки спільно з особистими речами. Частину багажу доведеться декларувати під час проходження митного контролю, однак існують винятки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу України.

Які речі не декларують на кордоні

Користуючись каналом спрощеного митного контролю, так званим "зеленим коридором", громадянин підтверджує, що не переміщує речі, які потребують декларування. Предмети особистого користування не входять у список майна, за яке доводиться сплачувати податки.

Спрощений контроль передбачається для:

двох мобільних телефонів;

одного фотоапарату;

двох переносних персональних комп'ютерів;

прикрас власного користування;

спортивного спорядження;

100 мл парфумів;

алкоголю і тютюнових виробів у встановлених межах;

готівкової валюти до 10 000 євро в еквіваленті;

товарів загальною вартістю 500 євро і вагою 50 кг;

лікарських засобів у рецептурній кількості чи не більше п'яти упаковок кожного найменування на особу.

"Норми переміщення товарів, готівки, тютюну, продуктів харчування та алкогольних напоїв зеленим коридором діють один раз на 24 години. Проходження митного контролю по зеленому коридору звільняє громадян від заповнення декларації", — зазначили на сайті Державної митної служби.

Що необхідно декларувати на кордоні

Червоний коридор використовується у разі транспортування товарів, на приміщення яких необхідні дозвільні документи. Плюс список включає культурні цінності, банківські метали, наркотичні лікарські засоби, цінні папери, товари вартістю понад 500 євро, домашніх тварин за наявності оригіналів міжнародних ветеринарних сертифікатів.

За ухилення від декларування на кордоні передбачена сувора відповідальність. Окрім штрафів, порушників чекає конфіскація деяких товарів і частини валютних цінностей. Тому бажано не приховувати від контролюючого органу факт перевезення такого майна.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці повинні повідомити податкову про переїзд за кордон для уникнення подвійного оподаткування. Треба закрити ФОП і подати в ДПС декларацію щонайменше за 60 календарних днів до виїзду. Це офіційний спосіб проінформувати про відмову від резидентства.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть втратити на кордоні 20% від суми валютних заощаджень. Це покарання за ухилення від декларування готівки. Однак штраф стягують безпосередньо з суми перевищення ліміту.