Виїзд з України у 2026 році: що обов’язково треба зробити до перетину кордону

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Плануючи найближчим часом перетин кордону, українцям варто замислитися над справами, які треба здійснити. Серед них — уникнення подвійного оподаткування. Адже переїзд в іншу державу на постійне місце проживання не означає, що обов’язок сплачувати податки в Україні нівелюється сам по собі.

Що вимагає від українців, які хочуть переїхати за кордон, Податковий кодекс.

Як уникнути подвійного оподаткування

Якщо людина довгий час мешкає за кордоном, це не означає, що вона автоматично визнана нерезидентом України. Плюс закон говорить: перебування в іншій державі понад 183 дні на рік є підставою для надання статусу податкового резидента.

Тобто існує ризик подвійного оподаткування — обидні країни будуть вимагати від громадянина декларування доходів і сплати податків. Для уникнення такої ситуації необхідно завчасно подати звіт про майновий стан і доходи з відповідною відмітною про нерезидентство.

"Платники податку — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду", — йдеться у статті 179.3 Податкового кодексу.

Тоді ДПС матиме 30 днів на перевірку інформації, підтвердження сплати ПДФО і видачу довідки про відсутність фінансових зобов’язань перед державою. Документ необхідно надати митникам під час перетину кордону, а його відсутність може призвести до проблем.

Подання декларації про майновий стан і доходи — це єдиний офіційний спосіб повідомити контролюючий орган про відмову від резидентства. Інакше тривале перебування за кордоном не змінить того факту, що необхідно сплачувати податки в Україні.

Що зробити до переїзду за кордон

Для повноцінного виходу з українського податкового резидентства доведеться зробити ще кілька обов’язкових кроків, зокрема:

закрити ФОП (якщо є офіційна реєстрація підприємницької діяльності);

погасити всі борги і фінансові зобов’язання;

звільнитися з роботи;

відмовитися від соціальної допомоги та інших виплат, які підлягають оподаткуванню.

Наявність офіційного джерела доходу в Україні, наприклад, у випадку офіційного працевлаштування, фактично унеможливлює вихід із податкового резидентства, бо закон вимагає сплачувати ПДФО, військовий збір та єдиний соціальний внесок.

Що ще варто знати українцям

