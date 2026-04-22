Выезд из Украины в 2026 году: что обязательно надо сделать до пересечения границы

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Планируя в ближайшее время пересечение границы, украинцам стоит задуматься над делами, которые надо осуществить. Среди них — избежание двойного налогообложения. Ведь переезд в другое государство на постоянное место жительства не означает, что обязанность платить налоги в Украине нивелируется сама по себе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что требует от украинцев, которые хотят переехать за границу, Налоговый кодекс.

Как избежать двойного налогообложения

Если человек долгое время живет за границей, это не значит, что он автоматически признан нерезидентом Украины. Плюс закон говорит: пребывание в другом государстве более 183 дней в году является основанием для предоставления статуса налогового резидента.

То есть существует риск двойного налогообложения — обе страны будут требовать от гражданина декларирования доходов и уплаты налогов. Во избежание такой ситуации необходимо заблаговременно подать отчет об имущественном состоянии и доходах с соответствующей отметкой о нерезидентстве.

"Налогоплательщики — резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, обязаны подать в контролирующий орган налоговую декларацию не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду", — говорится в статье 179.3 Налогового кодекса.

Тогда ГНС будет иметь 30 дней на проверку информации, подтверждение уплаты НДФЛ и выдачу справки об отсутствии финансовых обязательств перед государством. Документ необходимо предоставить таможенникам при пересечении границы, а его отсутствие может привести к проблемам.

Подача декларации об имущественном состоянии и доходах — это единственный официальный способ уведомить контролирующий орган об отказе от резидентства. Иначе длительное пребывание за границей не изменит того факта, что необходимо платить налоги в Украине.

Что сделать до переезда за границу

Для полноценного выхода из украинского налогового резидентства придется сделать еще несколько обязательных шагов, в частности:

закрыть ФЛП (если есть официальная регистрация предпринимательской деятельности);

погасить все долги и финансовые обязательства;

уволиться с работы;

отказаться от социальной помощи и других выплат, которые подлежат налогообложению.

Наличие официального источника дохода в Украине, например, в случае официального трудоустройства, фактически делает невозможным выход из налогового резидентства, поскольку закон требует платить НДФЛ, военный сбор и единый социальный взнос.

Что еще нужно знать украинцам

