Украинцы могут остаться без телефона после пересечения границы: детали

Дата публикации 17 апреля 2026 18:35
Пересечение границы Украины: почему могут конфисковать мобильный телефон в 2026 году
Проверка на границе Украины. Фото: ГПСУ/Facebook

Нарушение таможенных правил при выезде из Украины или наоборот грозит путешественникам проблемами, в частности большими штрафами. В некоторых случаях пограничники даже могут конфисковать мобильный телефон. Не помешает узнать актуальные правила перевозки техники.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Когда телефон конфискуют на границе

Украинцы имеют право пересекать границу с личными вещами, на которые не распространяется требование декларирования и уплаты таможенных платежей. Однако существуют ограничения на количество или вес: превышение лимитов часто является признаком перевозки коммерческих товаров.

В случае с мобильными телефонами разрешается транспортировать до двух единиц на одного человека. Если в багаже содержится три и более гаджета, их могут конфисковать по подозрению в перевозке контрабанды.

С другой стороны, даже если смартфон только один, но его приобрели за границей, придется задекларировать товар и уплатить пошлину. Требование действует на вещи суммарной фактурной стоимостью 500 евро. Попытка избежать налоговых платежей грозит штрафом и конфискацией техники.

Другие причины конфискации телефона

Изъятие и проверка мобильного телефона в пункте пропуска возможны в случае проведения процессуальных действий. То есть если правоохранительные органы проводят расследование преступления и получили информацию, что в гаджете находятся доказательства/опровержения.

Также причиной конфискации нередко становятся риски безопасности. Смартфон может содержать сведения, угрожающие национальной безопасности — тогда его изымают для осмотра. Стоит отметить, что контрабанду отбирают у путешественников насовсем, а ситуативные проверки для подтверждения незаконной деятельности являются временными.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут потерять много средств на границе в 2026 году. Наших граждан штрафуют за нарушение таможенных правил, например, за уклонение от декларирования товаров и валюты. Размер санкций доходит до тысяч гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую минимальную сумму наличных стоит иметь на границе с Польшей. От украинцев требуют 300 злотых, если поездка продлится не более четырех дней. В противном случае считают 75 злотых на каждый день пребывания.

конфискация выезд за границу мобильный телефон
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
Реклама

