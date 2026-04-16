Пересечение границы Польши: какую минимальную сумму наличных надо иметь украинцам

Автомобильная очередь на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Польша может проводить специфические проверки на границе, требуя от иностранцев подтвердить собственную платежеспособность. Украинцы должны показать наличные, причем сумма должна быть равной или превышать установленный минимальный размер. При отсутствии денег путешественников не пропустят на территорию страны.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

Минимальная сумма для въезда в Польшу

Постановление Министра внутренних дел от 23 февраля 2015 года предусматривает проверку на границе финансовой платежеспособности иностранцев. Они должны доказать, что наличности в кошельке хватит на весь период запланированного пребывания. Для этого установили минимальную сумму, которую требуют показать во время прохождения контроля.

По состоянию на апрель 2026 года действуют такие нижние лимиты на польской границе:

300 злотых (3 500 грн) — для путешествия продолжительностью до 4 дней включительно;

75 злотых (900 грн) на каждый день — для поездки продолжительностью более 4 дней.

Отдельные минимальные суммы действуют для путешественников с особой целью пребывания. Например, если человек едет в Польшу для обучения или участия в научных исследованиях, ему достаточно иметь 1 270 злотых (15 000 грн) на первые два месяца проживания. А в случае приглашения от члена семьи/друга, который возьмет на себя расходы гостя, лимит составляет всего 100 злотых (1 200 грн).

Важное изменение для украинцев в Польше

Ранее мы рассказывали, что с 1 апреля 2026 года началась постепенная замена статуса PESEL UKR, который беженцам приходилось получать сразу по прибытии в Польшу, на новое разрешение CUKR. Этот документ обеспечивает правом на легальное проживание в стране до трех лет.

Оформить разрешение можно исключительно онлайн с помощью функционала государственного портала MOS. Пользование сайтом бесплатное, однако украинцам придется заплатить гербовый сбор в размере 340 злотых (4 000 грн) за подачу заявки, а также 100 злотых (1 200 грн) за выдачу CUKR.

Предполагается, что этот документ заменит статус временной защиты PESEL UKR. В то же время для его оформления надо соответствовать конкретным критериям. Например, владеть UKR минимум 365 дней и сохранять статус на 4 июня 2025 года и на момент подачи заявки.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше с 1 апреля 2026 года подняли выплаты некоторым категориям работников. Речь идет об одноразовых компенсациях за несчастные случаи на производстве или профессиональные заболевания. Суммы увеличились почти на 9%.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие налоговые изменения хотят ввести в Польше. Ставка ryczałt 8,5% может подняться до 15%, если будут выполнены некоторые условия. Речь идет об отсутствии наемных сотрудников и превышении лимита дохода 100 000 злотых.