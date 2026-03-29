Польша будет проводить выборочные проверки на границах с двумя странами

Выборочный контроль на границах Польши с Германией и Литвой. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Польша решила еще на полгода продлить временный контроль на границах с Германией и Литвой — с 5 апреля до 1 октября 2026 года. Причина — риски нелегальной миграции, которые никуда не исчезли. Однако проверять всех подряд не планируют — контроль будет выборочный. То есть правоохранители будут останавливать только некоторые авто.

О том, почему Польша продолжает контроль на некоторых границах и как долго продлятся усиленные меры безопасности, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Польское радио.

На каких участках польской границы усиливают контроль

По сути, это просто продолжение уже действующих ограничений в пределах Шенгенской зоны. Проверки будут проводить примерно:

в 13 местах на границе с Литвой;

в 50 локациях на границе с Германией.

К работе привлекут не только пограничников, но и полицию и военных территориальной обороны.

В список зон контроля снова включили и парк Мужаковский на границе с Германией. Это популярное место для туристов, пешеходов и велосипедистов, где часто проходят международные мероприятия.

В общем, по правилам Шенгена, страны могут временно возвращать контроль на внутренних границах, если есть угроза безопасности или общественному порядку. Такие ограничения могут действовать до шести месяцев с возможностью продления, но не дольше двух лет.

