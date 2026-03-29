Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Польша будет проводить выборочные проверки на границах с двумя странами

Польша будет проводить выборочные проверки на границах с двумя странами

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 18:16
Польша будет проводить выборочные проверки на границах с двумя странами
Выборочный контроль на границах Польши с Германией и Литвой. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Польша решила еще на полгода продлить временный контроль на границах с Германией и Литвой — с 5 апреля до 1 октября 2026 года. Причина — риски нелегальной миграции, которые никуда не исчезли. Однако проверять всех подряд не планируют — контроль будет выборочный. То есть правоохранители будут останавливать только некоторые авто.

О том, почему Польша продолжает контроль на некоторых границах и как долго продлятся усиленные меры безопасности, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Польское радио.

На каких участках польской границы усиливают контроль

По сути, это просто продолжение уже действующих ограничений в пределах Шенгенской зоны. Проверки будут проводить примерно:

  • в 13 местах на границе с Литвой;
  • в 50 локациях на границе с Германией.

К работе привлекут не только пограничников, но и полицию и военных территориальной обороны.

В список зон контроля снова включили и парк Мужаковский на границе с Германией. Это популярное место для туристов, пешеходов и велосипедистов, где часто проходят международные мероприятия.

В общем, по правилам Шенгена, страны могут временно возвращать контроль на внутренних границах, если есть угроза безопасности или общественному порядку. Такие ограничения могут действовать до шести месяцев с возможностью продления, но не дольше двух лет.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше могут сделать больше выходных. Окончательное решение должен принять президент Кароль Навроцкий. Он должен рассмотреть петицию о новых праздничных днях, в частности четверг и пятницу перед Пасхой.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие украинцы в Польше открыли свой бизнес или работают как ФЛП. Министерство финансов планирует изменить размер налогов, и ставки могут вырасти. В частности хотят пересмотреть правила для ryczałt — налога с оборота.

Польша граница контроль
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации