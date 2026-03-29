Польща проводитиме вибіркові перевірки на кордонах з двома країнами

Польща проводитиме вибіркові перевірки на кордонах з двома країнами

Дата публікації: 29 березня 2026 18:16
Польща проводитиме вибіркові перевірки на кордонах з двома країнами
Вибірковий контроль на кордонах Польщі з Німеччиною та Литвою. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Польща вирішила ще на пів року продовжити тимчасовий контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою — з 5 квітня до 1 жовтня 2026 року. Причина — ризики нелегальної міграції, які нікуди не зникли. Однак перевіряти всіх підряд не планують — контроль буде вибірковий. Тобто правоохоронці зупинятимуть лише деякі авто.

Про те, чому Польща продовжує контроль на деяких кордонах та як довго триватимуть посилені заходи безпеки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Польське радіо.

На яких ділянках польського кордону посилюють контроль

По суті, це просто продовження вже чинних обмежень у межах Шенгенської зони. Перевірки проводитимуть приблизно: 

  • у 13 місцях на кордоні з Литвою;
  • у 50 локаціях на кордоні з Німеччиною.

До роботи залучать не лише прикордонників, а й поліцію та військових територіальної оборони.

До списку зон контролю знову включили й парк Мужаковський на кордоні з Німеччиною. Це популярне місце для туристів, пішоходів і велосипедистів, де часто проходять міжнародні заходи.

Загалом, за правилами Шенгену, країни можуть тимчасово повертати контроль на внутрішніх кордонах, якщо є загроза безпеці чи громадському порядку. Такі обмеження можуть діяти до шести місяців із можливістю продовження, але не довше ніж два роки.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Польщі можуть зробити більше вихідних. Остаточне рішення має ухвалити президент Кароль Навроцький. Він має розглянути петицію про нові святкові дні, зокрема четвер і п’ятницю перед Великоднем.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато українців у Польщі відкрили свій бізнес або працюють як ФОП. Міністерство фінансів планує змінити розмір податків, і ставки можуть зрости. Зокрема хочуть переглянути правила для ryczałt — податку з обороту.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
