Податкові зміни в Польщі: для ФОП хочуть підняти ставку ryczałt до 15%

Чимало українців, які в’їхали в Польщу, відкрили власний бізнес або займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю. Міністерство фінансів хоче змінити систему оподаткування, що включає потенційне підвищення податкових ставок. Зокрема обговорюється перегляд правил розрахунку ryczałt — податку з зареєстрованого обороту.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Rzeczpospolita.

Як може змінитися ставка ryczałt

Систему ryczałt використовують підприємці в Польщі, які цінують простоту розрахунків із бюджетом і ведуть діяльність з низькими витратами. В разі ухвалення законодавчих змін представники бізнесу стикнуться з підвищеною ставкою — 15% замість 8,5%.

Її будуть застосовувати, якщо підприємець не має найманих працівників, і тільки після досягнення доходу 100 000 злотих. Зміни зачеплять фрилансерів, дизайнерів, консультантів, IT-фахівців, маркетологів тощо.

Експерти наголошують на негативних наслідках подібного нововведення. Малий бізнес стане менш рентабельним через високі податки, а компанії почнуть формально наймати людей і шукати нові схеми оптимізації, щоб уникнути підняття ставки ryczałt.

Нові податки на оренду

Ще одна потенційна зміна стосується оренди приміщень і передання прав інтелектуальної власності. Міністерство фінансів планує ввести такі податкові ставки:

17% ryczałt — на доходи від оренди між зв’язаними компаніями;

15% ryczałt — на прибуток від оренди понад 100 000 злотих між пов’язаними компаніями (нині 12,5%).

Виходить, якщо партнер вирішить здати в оренду свій товарний знак або власник бізнесу захоче передати в користування обладнання/програмне забезпечення/приміщення, то доведеться сплачувати підвищені ставки ryczałt.

Часті запитання

Які податки в Польщі для ФОП-українців?

В Польщі діє загальний режим оподаткування для ФОП (ogólne zasady), ставка якого залежить від доходів. Якщо підприємець заробив до 30 000 злотих, то оподаткування відсутнє. Для доходу від 30 000 до 120 000 злотих ставка дорівнює 12%, якщо більше — то 32%. При перевищенні доходу 1 млн злотих застосовують солідарний податок 4% на суму надлишку.

Як українцям знизити податки в Польщі?

В Польщі також діє аналог українського єдиного податку — так звана спрощена форма оподаткування (ryczałt). Ставки залежать від виду діяльності: мінімальний розмір 3% сплачують від торговельної діяльності, максимальні 15-17% — від юридичної та консультаційної діяльності. А спеціалісти у сфері ІТ витрачають 8,5% або 12%.