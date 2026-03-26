Деякі українці не зможуть претендувати на громадянство Польщі: хто у списку

Чимало українців давно проживають у Польщі, тому можуть розраховувати на отримання громадянства. Однак для оформлення місцевого паспорта необхідно виконати багато обов'язкових вимог. Якщо претендент не відповідає встановленим критеріям, йому не світить польське громадянство.

Скільки років треба прожити в Польщі

Якщо іноземець прагне скористатися процедурою натуралізації, він повинен дотриматися мінімального терміну осілості. Без цього видача польського паспорта неможлива. Строк безперервного проживання варіюється, але для більшості претендентів становить щонайменше три роки.

Причому осілість не зараховується, якщо людина не мала дозволу на постійне перебування чи дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС. В окремих випадках термін зменшується або збільшується: комусь знадобиться всього рік, а декому — 10 років.

Наприклад, проживання від 12 місяців буде достатньо на підставі Карти поляка. І не менше 10 років — за наявності будь-якого з дозволів, отриманого протягом цього часу.

Обов'язкові умови для громадянства Польщі

Вимоги до претендентів не обмежуються мінімальним терміном осілості. Іноземці додатково повинні підтвердити наявність стабільного джерела доходу і власного чи орендованого житла.

Плюс необхідно скласти тест на знання польської мови, доводячи це відповідним сертифікатом. Якщо умови не будуть виконані, то існує велика ймовірність відмови у наданні права на оформлення паспорта Польщі.

Альтернативний варіант для українців — клопотати про громадянство за походженням. Цей спосіб доступний людям із польським корінням, однак спершу треба отримати Карту поляка, на підставі якої подавати заявку на репатріацію.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Польщі можуть збільшити кількість святкових вихідних. Наприклад, звільнення від роботи пропонують ввести на Страсну п’ятницю, 2 листопада, 31 грудня тощо. Всього для громадян Польщі передбачили 14 офіційних вихідних.

Також Новини.LIVE розповідали, що для в’їзду на територію Польщі необхідно підтвердити свою платоспроможність. Прикордонники вимагають показати готівку на мінімальну суму 300 злотих (для поїздки тривалістю до 4 днів). Інакше у в’їзді можуть відмовити.

Часті запитання

Як українцеві стати громадянином Польщі через шлюб?

Закон Польщі дозволяє зменшити термін безперервного проживання до двох років на підставі дозволу на постійне перебування, якщо наявний шлюб із громадянином Польщі. Причому цей статус повинен тривати щонайменше три роки на момент подання заявки на оформлення місцевого паспорта. Громадянство через шлюб не звільняє іноземців від необхідності здати тест на знання мови і підтвердити фінансовий стан.

Як українцям отримати громадянство Польщі через президента?

Президент Польщі має повноваження надавати статус громадянина будь-якому іноземцеві. Серед переваг — немає суворих вимог, передбачених стандартною натуралізацією. Тобто не потрібно підтверджувати проживання в Польщі, знання мови чи наявність житла. Однак рішення президента не підлягає оскарженню, тому відмова не залишить претендентам шансу на громадянство у майбутньому.