В Польщі можуть збільшити кількість вихідних: дати

У Польщі можуть збільшити кількість вихідних днів. Зараз рішення — за президентом Каролем Навроцьким. Йому мають подати на розгляд пропозицію зробити додаткові святкові дні, зокрема четвер і п’ятницю перед Великоднем.

Про те, які дні пропонують зробити вихідними в Польщі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

В які дати в Польщі державні вихідні

Ідея зюільшити кількість неробочих днів не нова. Раніше вже підтримали ініціативу зробити вихідним Святвечір — 24 грудня. Після цього люди почали активніше подавати нові петиції з проханням додати ще святкові дні.

В одній із таких пропозицій фігурують одразу шість дат. Серед них — Страсна п’ятниця, яка є важливим днем для католиків. Автори петиції кажуть, що цей час варто присвятити не роботі, а духовним роздумам і підготовці до Великодня.

Наразі у Польщі офіційно передбачено 14 вихідних днів. До цього списку входять:

Новий рік — 1 січня. Свято Трьох Королів — 6 січня. Великдень (дата щороку змінюється). Великодній понеділок (також рухома дата). День праці — 1 травня. День Конституції — 3 травня. Зелені свята (рухома дата). Боже Тіло (рухома дата). Успіння Пресвятої Діви Марії та День Війська Польського — 15 серпня. День усіх святих — 1 листопада. День незалежності — 11 листопада. Святвечір — 24 грудня. Різдво — 25 грудня. Другий день Різдва — 26 грудня.

Які дні пропонують зробити вихідними в Польщі

Ще під час президентства Анджея Дуди до Канцелярії Президента вже подавали подібну петицію з пропозицією розширити цей перелік. Тоді автор запропонував додати такі дні:

Великий четверг;

Страсну п’ятницю;

2 травня;

п’ятницю після Божого Тіла;

2 листопада (День усіх душ);

31 грудня.

Серед головних аргументів на користь таких змін — можливість приділяти більше часу родині, краще планувати особисті справи та загалом покращити баланс між роботою і відпочинком.

Однак ця ініціатива так і не була розглянута до кінця, тому тепер повертається на порядок денний уже за нового президента Кароля Навроцького.

Втім, навіть якщо він підтримає ідею, це буде лише перший крок. Щоб нові вихідні з’явилися офіційно, необхідно внести зміни до закону про державні свята. А такі рішення ухвалює вже не президент, а парламент — польський Сейм.

Крім того, не виключено, що проти розширення кількості вихідних виступлять роботодавці. Адже більше святкових днів означає менше робочого часу, що може вплинути на економіку та бізнес. Тож наразі йдеться лише про пропозиції та обговорення.

