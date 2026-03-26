В Польше могут увеличить количество выходных: даты

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В Польше могут увеличить количество выходных дней. Сейчас решение — за президентом Каролем Навроцким. Ему должны подать на рассмотрение предложение сделать дополнительные праздничные дни, в частности четверг и пятницу перед Пасхой.

О том, какие дни предлагают сделать выходными в Польше, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

В какие даты в Польше государственные выходные

Идея увеличить количество нерабочих дней не нова. Ранее уже поддержали инициативу сделать выходным Сочельник — 24 декабря. После этого люди начали активнее подавать новые петиции с просьбой добавить еще праздничные дни.

В одном из таких предложений фигурируют сразу шесть дат. Среди них — Страстная пятница, которая является важным днем для католиков. Авторы петиции говорят, что это время стоит посвятить не работе, а духовным размышлениям и подготовке к Пасхе.

Сейчас в Польше официально предусмотрено 14 выходных дней. В этот список входят:

Новый год — 1 января. Праздник Трех Королей — 6 января. Пасха (дата ежегодно меняется). Пасхальный понедельник (также подвижная дата). День труда — 1 мая. День Конституции — 3 мая. Зеленые праздники (подвижная дата). Божье Тело (подвижная дата). Успение Пресвятой Девы Марии и День Войска Польского — 15 августа. День всех святых — 1 ноября. День независимости — 11 ноября. Сочельник — 24 декабря. Рождество — 25 декабря. Второй день Рождества — 26 декабря.

Какие дни предлагают сделать выходными в Польше

Еще во время президентства Анджея Дуды в Канцелярию Президента уже подавали подобную петицию с предложением расширить этот перечень. Тогда автор предложил добавить такие дни:

Великий четверг;

Страстную пятницу;

2 мая;

пятницу после Тела Божьего;

2 ноября (День всех душ);

31 декабря.

Среди главных аргументов в пользу таких изменений — возможность уделять больше времени семье, лучше планировать личные дела и вообще улучшить баланс между работой и отдыхом.

Однако эта инициатива так и не была рассмотрена до конца, поэтому теперь возвращается на повестку дня уже при новом президенте Кароле Навроцком.

Впрочем, даже если он поддержит идею, это будет только первый шаг. Чтобы новые выходные появились официально, необходимо внести изменения в закон о государственных праздниках. А такие решения принимает уже не президент, а парламент — польский Сейм.

Кроме того, не исключено, что против расширения количества выходных выступят работодатели. Ведь больше праздничных дней означает меньше рабочего времени, что может повлиять на экономику и бизнес. Поэтому пока речь идет только о предложениях и обсуждениях.

