Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Где пожарить шашлык в Польше: правила и штрафы в 2026 году

Где пожарить шашлык в Польше: правила и штрафы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 12:12
Где пожарить шашлык в Польше: правила и штрафы в 2026 году
Штрафы из-за шашлыка в Польше. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В этом году весна пришла раньше, чем обычно, поэтому многие уже планируют открывать сезон шашлыков. Однако жарить мясо на природе можно только соблюдая правила, особенно, если вы находитесь за границей. В Польше за неправильное место для гриля можно получить немалый штраф, даже до 5 тысяч злотых.

О том, где можно пожарить шашлыки в Польше и за что штрафуют в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на портал "Ukrainian in Poland".

Где можно жарить шашлыки в Польше

Самое простое — на собственном дворе. Если у вас есть частный участок, можете готовить спокойно. Единственный совет — предупредите соседей, если планируете шумную компанию, чтобы не было лишних конфликтов.

Интересно, что закон не запрещает делать шашлыки даже на балконе. Но здесь важно быть осторожным: не оставлять мангал без присмотра и не мешать другим. Иначе это могут расценить как нарушение порядка.

А если произойдет пожар — последствия могут быть уже значительно серьезнее. Также стоит проверить правила вашего жилого комплекса — иногда там есть свои ограничения.

В парках и лесах все зависит от местных правил. Часто там стоят знаки, которые прямо запрещают разжигать огонь. Если же это разрешено, нужно соблюдать правила безопасности: ставить мангал подальше от леса (не менее чем за 100 метров) и пользоваться исправным оборудованием. Лучший вариант — специально обустроенные зоны для барбекю.

На пляжах ситуация похожая. Формально жарить можно, но только там, где это разрешено, и без нарушения порядка. Многие места имеют отдельные зоны для гриля — лучше пользоваться именно ими.

За что можно получить штраф в Польше

Во время отдыха стоит помнить о нескольких важных моментах:

  • пить алкоголь в общественных местах запрещено — штраф от 100 злотых;
  • если в парке нельзя жарить шашлыки, нарушение обойдется примерно в 500 злотых;
  • сжигать мусор или остатки пищи — тоже до 500 злотых штрафа;
  • если вы мешаете соседям шумом или дымом, это может стоить до 500 злотых;
  • разжигание огня в лесу в неположенном месте — от 20 до 5000 злотых.

В общем обращаться с огнем в Польше стоит очень осторожно. Если ваши действия создадут серьезную пожарную опасность — простым штрафом здесь уже не обойдется. За такие нарушения предусмотрено до 10 лет заключения.

Ранее мы писали, что чтобы без проблем пройти польскую границу, надо иметь действующие документы и хотя бы минимум денег на время поездки. Украинцам лучше заранее положить наличные в кошелек, потому что без них могут не впустить. Для короткой поездки хватит примерно 300 злотых (около 3500 грн).

Также мы рассказывали, что весной в Украине традиционно начинается сезон отдыха на природе — люди едут на пикники и жарят шашлыки. Но разжигать огонь где попало не стоит, потому что можно получить штраф или даже более серьезные проблемы. Поэтому лучше заранее проверить, где это разрешено и какие правила действуют в 2026 году.

Польша штраф в Польше шашлык
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации