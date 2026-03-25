Где пожарить шашлык в Польше: правила и штрафы в 2026 году

В этом году весна пришла раньше, чем обычно, поэтому многие уже планируют открывать сезон шашлыков. Однако жарить мясо на природе можно только соблюдая правила, особенно, если вы находитесь за границей. В Польше за неправильное место для гриля можно получить немалый штраф, даже до 5 тысяч злотых.

О том, где можно пожарить шашлыки в Польше и за что штрафуют в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на портал "Ukrainian in Poland".

Где можно жарить шашлыки в Польше

Самое простое — на собственном дворе. Если у вас есть частный участок, можете готовить спокойно. Единственный совет — предупредите соседей, если планируете шумную компанию, чтобы не было лишних конфликтов.

Интересно, что закон не запрещает делать шашлыки даже на балконе. Но здесь важно быть осторожным: не оставлять мангал без присмотра и не мешать другим. Иначе это могут расценить как нарушение порядка.

А если произойдет пожар — последствия могут быть уже значительно серьезнее. Также стоит проверить правила вашего жилого комплекса — иногда там есть свои ограничения.

В парках и лесах все зависит от местных правил. Часто там стоят знаки, которые прямо запрещают разжигать огонь. Если же это разрешено, нужно соблюдать правила безопасности: ставить мангал подальше от леса (не менее чем за 100 метров) и пользоваться исправным оборудованием. Лучший вариант — специально обустроенные зоны для барбекю.

На пляжах ситуация похожая. Формально жарить можно, но только там, где это разрешено, и без нарушения порядка. Многие места имеют отдельные зоны для гриля — лучше пользоваться именно ими.

За что можно получить штраф в Польше

Во время отдыха стоит помнить о нескольких важных моментах:

пить алкоголь в общественных местах запрещено — штраф от 100 злотых;

если в парке нельзя жарить шашлыки, нарушение обойдется примерно в 500 злотых;

сжигать мусор или остатки пищи — тоже до 500 злотых штрафа;

если вы мешаете соседям шумом или дымом, это может стоить до 500 злотых;

разжигание огня в лесу в неположенном месте — от 20 до 5000 злотых.

В общем обращаться с огнем в Польше стоит очень осторожно. Если ваши действия создадут серьезную пожарную опасность — простым штрафом здесь уже не обойдется. За такие нарушения предусмотрено до 10 лет заключения.

