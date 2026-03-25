Де посмажити шашлик в Польщі: правила та штрафи у 2026 році

Штрафи через шашлик в Польщі. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Цього року весна прийшла раніше, ніж зазвичай, тож багато хто вже планує відкривати сезон шашликів. Однак смажити м'ясо на природі можна лише дотримуючись правил, особливо, якщо ви перебуваєте за кордоном. У Польщі за неправильне місце для гриля можна отримати чималий штраф, навіть до 5 тисяч злотих.

Про те, де можна посмажити шашлики в Польщі та за що штрафують у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на портал "Ukrainian in Poland".

Де можна смажити шашлики в Польщі

Найпростіше — на власному подвір’ї. Якщо у вас є приватна ділянка, можете готувати спокійно. Єдина порада — попередьте сусідів, якщо плануєте гучну компанію, щоб не було зайвих конфліктів.

Цікаво, що закон не забороняє робити шашлики навіть на балконі. Але тут важливо бути обережним: не залишати мангал без нагляду і не заважати іншим. Інакше це можуть розцінити як порушення порядку.

А якщо станеться пожежа — наслідки можуть бути вже значно серйознішими. Також варто перевірити правила вашого житлового комплексу — іноді там є свої обмеження.

У парках і лісах усе залежить від місцевих правил. Часто там стоять знаки, які прямо забороняють розпалювати вогонь. Якщо ж це дозволено, потрібно дотримуватися правил безпеки: ставити мангал подалі від лісу (не менше ніж за 100 метрів) і користуватися справним обладнанням. Найкращий варіант — спеціально облаштовані зони для барбекю.

На пляжах ситуація схожа. Формально смажити можна, але тільки там, де це дозволено, і без порушення порядку. Багато місць мають окремі зони для гриля — краще користуватися саме ними.

За що можна отримати штраф у Польщі

Під час відпочинку варто пам’ятати про кілька важливих моментів:

пити алкоголь у громадських місцях заборонено — штраф від 100 злотих;

якщо в парку не можна смажити шашлики, порушення обійдеться приблизно у 500 злотих;

спалювати сміття чи залишки їжі — теж до 500 злотих штрафу;

якщо ви заважаєте сусідам шумом або димом, це може коштувати до 500 злотих;

розпалювання вогню в лісі в недозволеному місці — від 20 до 5000 злотих.

Загалом поводитись з вогнем в Польщі варто дуже обережно. Якщо ваші дії створять серйозну пожежну небезпеку — простим штрафом тут вже не обійдеться. За такі порушення передбачено до 10 років ув’язнення.

